Маникюр 2019: классный морской маникюр с рисунком якоря (Фото) Морской дизайн ногтей в особом почете этим летом. Среди всех интересных его вариантов стоит выделить жизнерадостный маникюр с якорем. Он станет завершающей деталью при создании образа стильной морячки. Морской стиль предполагает использование трех основных цветов: синего (и всех его оттенков), белого и красного. Можно добавлять вкрапление золотистого и серебристого.