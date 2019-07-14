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Маникюр 2019: классный морской маникюр с рисунком якоря (Фото)
Морской дизайн ногтей в особом почете этим летом. Среди всех интересных его вариантов стоит выделить жизнерадостный маникюр с якорем. Он станет завершающей деталью при создании образа стильной морячки. Морской стиль предполагает использование трех основных цветов: синего (и всех его оттенков), белого и красного. Можно добавлять вкрапление золотистого и серебристого.
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