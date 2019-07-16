Прически 2019: мужская стрижка андеркат (Фото)

Стрижка андеркат походит из Германии, этой стрижке характерны короткие виски или даже выбритые и объем волос на макушке и затылке, которые могут быть уложены или наоборот хаотично растрепанные. С начала XX века прическа андеркат была популярна среди молодых людей рабочего класса, особенно членов уличных банд. Со временем мода на такую стрижку угасла и лишь с 2010 года началась новая волна популярности стрижки андеркат, и по сегодня она возглавляет рейтинги популярности у барберов. Такую стрижку можно заметить у Брэда Питта, Дэвида Бекхэма и других мировых звезд. Если у мужчины волосы очень тонкие, то лучше оставлять волосы максимально короткими, но на макушке длина должна быть больше. Стрижка андеркат выполняется в разных интерпретациях: