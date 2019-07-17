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Среда, 17.07.2019
Педикюр 2019: интересные идеи дизайна ногтей со втиркой (Фото)
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Педикюр 2019: интересные идеи дизайна ногтей со втиркой (Фото)

Нельзя обойти вниманием и такой педикюр как зеркальный и жемчужный. Такой педикюр делается при помощи специальной втирки, которая придает ноготкам зеркальный блеск. Есть много вариантов такого педикюра, один из них это чередование зеркального покрытия с матовым. При помощи белого цвета можно создать педикюр, который будет напоминать жемчуг. Золотистый подарит вашим ногтям настоящее золотое сияние, а серый придаст им металлический блеск. Какой бы цвет вы не выбрали, педикюр со втиркой обязательно привлечет внимание к вашим ножкам.
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Мода, Педикюр, Втирка, Дизайн ногтей, Педикюр 2019.
13:05 Сегодня Телеграф
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