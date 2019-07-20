Лихие 90-е: как одевались мировые звезды в конце ХХ века (Фото) Зажимы бабочки, гофрированные волосы, непонятный стиль в одежде, разноцветная бижутерия и кричащий макияж были визитной карточкой 90-х. Но как оказалось, "жертвами" новоявленных тенденций стали не только подростки со двора, а и звездные красавицы: от Бритни Спирс и Кристины Агилеры до Анджелины Джоли, Дрю Бэрримор и Риз Уизерспун, которые также отчаянно рисовали губы и выводили тонкую линию бровей, дабы не отставать от модного веяния.