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Суббота, 20.07.2019
Лихие 90-е: как одевались мировые звезды в конце ХХ века (Фото)
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Лихие 90-е: как одевались мировые звезды в конце ХХ века (Фото)

Зажимы бабочки, гофрированные волосы, непонятный стиль в одежде, разноцветная бижутерия и кричащий макияж были визитной карточкой 90-х. Но как оказалось, "жертвами" новоявленных тенденций стали не только подростки со двора, а и звездные красавицы: от Бритни Спирс и Кристины Агилеры до Анджелины Джоли, Дрю Бэрримор и Риз Уизерспун, которые также отчаянно рисовали губы и выводили тонкую линию бровей, дабы не отставать от модного веяния.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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17:22 Сегодня Телеграф
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