Прически 2019: тренд летнего сезона - окрашивание шатуш (Фото)

Шатуш - это модное окрашивание, позволяющее освежить образ и создать эффект выгоревших на солнце прядей. Техника заключается в нанесении хаотичных бликов. Окрашивание не затрагивает корней, не требует частой коррекции, а, значит, позволяет получить яркий образ на несколько месяцев.