Маникюр 2019: интересные идеи красного френча (Фото)

Французский маникюр, выполненный в красных оттенках - дерзкое решение для смелых дам. Для этой идеи используются разные оттенки красного. Но если вам более приятен спокойный цвет, то можете смело использовать вместо ярко-красного - малиновый или коралловый оттенок.