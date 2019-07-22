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Понедельник, 22.07.2019
Маникюр 2019: интересные идеи красного френча (Фото)
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Маникюр 2019: интересные идеи красного френча (Фото)

Французский маникюр, выполненный в красных оттенках - дерзкое решение для смелых дам. Для этой идеи используются разные оттенки красного. Но если вам более приятен спокойный цвет, то можете смело использовать вместо ярко-красного - малиновый или коралловый оттенок.
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