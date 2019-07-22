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Понедельник, 22.07.2019
Мода 2019: стильные купальники для жаркого сезона на любую фигуру (Фото)
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Мода 2019: стильные купальники для жаркого сезона на любую фигуру (Фото)

Каждая женщина старается заранее готовится к летнему сезону. А в последние месяцы лета актуальным остается вопрос о выборе подходящего, а главное стильного купальника, который поразит всех представителей мужского пола. Представляем вашему вниманию трендовые и оригинальные купальные костюмы, варианты которых помогут вам определится с формой и окрасом главного пляжного атрибута.
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