Мода 2019: стильные купальники для жаркого сезона на любую фигуру (Фото) Каждая женщина старается заранее готовится к летнему сезону. А в последние месяцы лета актуальным остается вопрос о выборе подходящего, а главное стильного купальника, который поразит всех представителей мужского пола. Представляем вашему вниманию трендовые и оригинальные купальные костюмы, варианты которых помогут вам определится с формой и окрасом главного пляжного атрибута.