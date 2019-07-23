Маникюр 2019: летний дизайн с разводами (Фото) Для разнообразия вашего привычного маникюра, мы предлагаем обратить внимание на оформление с разводами. Смотрится он более оригинально и необычно. Тем более, рисунок на каждом отдельном ногте будет выглядеть по-разному. В 2019 году такой дизайн мастера нейл-арта называют одним из самых модных и популярных.