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Вторник, 23.07.2019
Маникюр 2019: летний дизайн с разводами (Фото)
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Маникюр 2019: летний дизайн с разводами (Фото)

Для разнообразия вашего привычного маникюра, мы предлагаем обратить внимание на оформление с разводами. Смотрится он более оригинально и необычно. Тем более, рисунок на каждом отдельном ногте будет выглядеть по-разному. В 2019 году такой дизайн мастера нейл-арта называют одним из самых модных и популярных.
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Дизайн, Разводы, Декор, Летний маникюр, маникюр 2019, мода 2019, Маникюр на лето, Маникюр с разводами.
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