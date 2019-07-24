Маникюр 2019: эффектные идеи оранжевого нейл-арта (Фото)

Оранжевый маникюр — это красочное дополнение к вашим летним, осенним и весенним образам. Этот цвет специально предназначен для ярких и модных девушек, которые не боятся экспериментировать. Оранжевый маникюр многогранен и вы сможете подобрать дизайн на свой вкус.