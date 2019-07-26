Самые худшие модные тренды за последние десятилетия За эти годы популярные тренды, касающиеся волос и макияжа, резко изменились. Например, в 50-х и 60-х годах на губах помадой часто рисовали улыбку и носили прически ульи. Но, в последующие десятилетия в индустрии красоты правили уже тонкие брови и вызывающий макияж глаз. Вот некоторые из худших трендов красоты в период с 50-х годов до 2019 года, которые были популярными на протяжении многих лет.