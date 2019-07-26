Популярный французский бренд Sonia Rykiel закрывается: причина

Новости шоу бизнеса: Коммерческий суд Парижа в четверг, 25 июля, принял решение о ликвидации обанкротившегося Дома моды.

Ранее суд удовлетворил просьбу бренда о двух месяцах защиты, в течение которых компания должна была найти нового владельца.

В четверг, 25 июля, коммерческий суд отклонил кандидатуру единственного оставшегося претендента – компанию Lévy. Это означает, что Sonia Rykiel не смог справиться с кризисной ситуацией.

Поэтому все шесть бутиков бренда, которые расположены во Франции и Монако, а также интеллектуальная собственность будут распроданы в ближайшее время. Сейчас в штате компании есть 134 сотрудника, которые будут вскоре уволены.

Проблемы с финансированием. Как известно, в 2012 году компания, которая была полностью независимой от стороннего финансирования ранее, решила продать 80% своего капитала китайскому инвестиционному фонду Fung Brands (First Heritage Brands).В 2016 году этот процент был увеличен до 100%, вскоре после смерти самого дизайнера Сони Рикель.