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Популярный французский бренд Sonia Rykiel закрывается: причина

Популярный французский бренд Sonia Rykiel закрывается: причина
01:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Коммерческий суд Парижа в четверг, 25 июля, принял решение о ликвидации обанкротившегося Дома моды.

Ранее суд удовлетворил просьбу бренда о двух месяцах защиты, в течение которых компания должна была найти нового владельца.

В четверг, 25 июля, коммерческий суд отклонил кандидатуру единственного оставшегося претендента – компанию Lévy. Это означает, что Sonia Rykiel не смог справиться с кризисной ситуацией. 

Поэтому все шесть бутиков бренда, которые расположены во Франции и Монако, а также интеллектуальная собственность будут распроданы в ближайшее время. Сейчас в штате компании есть 134 сотрудника, которые будут вскоре уволены.

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Проблемы с финансированием. Как известно, в 2012 году компания, которая была полностью независимой от стороннего финансирования ранее, решила продать 80% своего капитала китайскому инвестиционному фонду Fung Brands (First Heritage Brands).В 2016 году этот процент был увеличен до 100%, вскоре после смерти самого дизайнера Сони Рикель.

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Все по теме:

Бренд, Бутик, Дом моды, Французский бренд, Lévy, Sonia Rykiel.
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