Маникюр 2019: красивый нейл-арт для овальной формы ногтей (Фото) Красивый маникюр является неотъемлемой составляющей женского образа. При этом особое значение имеют не только дизайн ногтей, но и их форма. 2019 год продолжит тенденции на все натуральное, поэтому овальная форма ногтевой пластины остается очень популярной. Благодаря своей универсальности, она подходит для нанесения абсолютно любого дизайна.