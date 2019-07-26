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Пятница, 26.07.2019
Маникюр 2019: красивый нейл-арт для овальной формы ногтей (Фото)
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Маникюр 2019: красивый нейл-арт для овальной формы ногтей (Фото)

Красивый маникюр является неотъемлемой составляющей женского образа. При этом особое значение имеют не только дизайн ногтей, но и их форма. 2019 год продолжит тенденции на все натуральное, поэтому овальная форма ногтевой пластины остается очень популярной. Благодаря своей универсальности, она подходит для нанесения абсолютно любого дизайна.
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