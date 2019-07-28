Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна в анималистическом стиле (Фото) Данное направление имеет в себе множество интересных орнаментов, в том числе и силуэты животных. С каждым годом появляется масса новых дизайнов ноготков, включающих в себя интересные идеи и разработки выполнения.