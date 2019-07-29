Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на короткие ногти (Фото) Нежный вариант на короткие ногти – это гармоничное сочетание спокойных, пастельных тонов, которое дополнено самыми разнообразными элементами декора. Он не приемлет кричащих, ярких оттенков. На сегодняшний день удлиненные ногти неестественной формы уступили свое первенство коротким, изящным ноготкам.