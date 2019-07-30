Мода 2019: стильные мужские кепки и бейсболки (Фото) Кепки и бейсболки уже давно перестали быть спортивными элементами гардероба. Ведь их можно сочетать практически с каждым образом и создавать модные, стильные луки. В современном мире мужчины уделяют внимание созданию образов не меньше, чем женщины. Поэтому не удивительно, что многие знают об актуальности кепок в 2019 году.