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Вторник, 30.07.2019
Мода 2019: стильные мужские кепки и бейсболки (Фото)
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Мода 2019: стильные мужские кепки и бейсболки (Фото)

Кепки и бейсболки уже давно перестали быть спортивными элементами гардероба. Ведь их можно сочетать практически с каждым образом и создавать модные, стильные луки. В современном мире мужчины уделяют внимание созданию образов не меньше, чем женщины. Поэтому не удивительно, что многие знают об актуальности кепок в 2019 году.
Фото: pixabay.com
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