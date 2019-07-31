Маникюр 2019: летний дизайн с фруктами и ягодами (Фото) Лето — это самое замечательное время года, которое радует своим приятным, беззаботным настроением. В теплые летние дни так хочется чего-нибудь яркого и сочного, поэтому отличной идей будет маникюр с фруктовым принтом. Сегодня доступен большой выбор вариантов фруктового маникюра. А вот какой фрукт будет изображен на ваших ноготках, зависит только от вашего выбора.