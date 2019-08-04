Маникюр 2019: интересный дизайн в клетку для практичных дам (Фото) В 2019 году девушки все чаще предпочитают геометрический дизайн. Он универсальный, а также может быть лаконичным и сдержанным или же ярким, броским. Все зависит исключительно от личных предпочтений. К примеру, клетка - это не банальный рисунок, особенно если сочетать его с другими принтами.