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Воскресенье, 04.08.2019
Маникюр 2019: интересный дизайн в клетку для практичных дам (Фото)
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Маникюр 2019: интересный дизайн в клетку для практичных дам (Фото)

В 2019 году девушки все чаще предпочитают геометрический дизайн. Он универсальный, а также может быть лаконичным и сдержанным или же ярким, броским. Все зависит исключительно от личных предпочтений. К примеру, клетка - это не банальный рисунок, особенно если сочетать его с другими принтами.
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Мода, Дизайн, Декор, Летний маникюр, маникюр 2019, Маникюр на лето, Маникюр в клетку.
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