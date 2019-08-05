Маникюр 2019: изумрудный дизайн ногтей (Фото)

Оттенок "изумруд" заслуженно лидирует среди ультрамодных цветов в этом году. Потому "модные дома" и стилисты с удовольствием используют этот цвет в авторских коллекциях. Поражает многообразие вариантов маникюра в цвете "изумруд" с использованием покрытия шеллак и обыкновенного лака. Изумрудный оттенок можно взять за основу, на которую наносятся яркие рисунки, сверкающие камни, золотые блестки.