Маникюр 2019: красивые идеи на короткие ногти (Фото) Достаточно лишь выбрать свой дизайн на короткие ногти. Мода 2019 года диктует свои особенности. Мы расскажем вам, как быть стильной в этом году. Все идеи маникюра на короткие ногти вы можете легко реализовать в домашних условиях.