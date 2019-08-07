Маникюр 2019: оригинальный дизайн с яркими пальмами (Фото) Лето — время ярких эмоций и незабываемых приключений. Однако настоящие леди в круговороте событий не забывают и о своей внешности, поэтому красивый летний маникюр — обязательный спутник каждой стильной девушки.