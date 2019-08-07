Маникюр 2019: элегантный синий дизайн

1 В отличие от разнообразных трендов маникюра, синий маникюр 2019 хранит таинственность и заставляет обратить на себя внимание. Синий цвет один из самых популярных оттенков в холодное время года. Его спокойствие и благородство позволят вам создать неподражаемый образ.

2 В жаркие летние дни палитра синего цвета создаёт приятные контрасты в маникюре.

3 Существует большое количество идей для того, чтобы сделать великолепный синий маникюр. В зависимости от предпочтения оттенков синего, вы можете выбрать от светло-голубых тонов до тёмно-синих, переходящих в чёрный, чтобы подчеркнуть драматичность всего образа.

4 Синий цвет лака помогает создать подходящее настроение, это может быть, как ясное солнечное небо, так и красивый океан или же тёмная звездная ночь.

5 В летний период гармонично вписывается морской маникюр в классическом синем цвете. Это могут быть тематические рисунки на ногтях в виде якорей, морских звезд, узлов и т.д. Также синий может переходить в тёмно-фиолетовый цвет с белым узором на нем.

6 Попробуйте повторить космические мотивы в синем маникюре, используя блестки. Даже самая простая россыпь из блесток на ногтях создает игривое настроение. Помните обычный маникюр с синим лаком блёстки превращают в красивый дизайн ногтей. Используйте яркий синий маникюр с блестками, применяя в основе восхитительное омбре на ногтях.

7 Роскошный синий матовый маникюр выглядит сногсшибательно. Именно эффект матовости на ногтях придаёт маникюру ощущение чувства меры, сдержанности и высокого чувства стиля. Синий матовый маникюр 2019 символизирует аккуратность и яркий контраст.

8 Наиболее актуальным в этом сезоне выступает дизайн ногтей в цвете индиго. А также красивое сочетание матового и глянцевого лака для ногтей в маникюре. Хорошо взаимодействует синий матовый маникюр со стразами и блестками.

9 Гламурный маникюр со стразами стал привычным явлением. А применение яркой цветовой основы придаёт такому дизайну ногтей изысканности и шарма. Так и синий маникюр со стразами занял свою нишу в нашем списке.

10 Если раньше девушки старались носить драгоценные кольца с камнями, украшая себя, то сейчас тенденция к камням и стразам переключилась в маникюр. Синий фон на ногтях создает разумный компромисс в сочетании со стразами и другими элементами.

11 Прекрасная идея для маникюра — лепные цветы и объемные камни. Тематические узоры из страз также могут выступать как вариант применения кристаллов в дизайне ногтей.

12 Создавайте свой индивидуальный синий маникюр со стразами и будьте на высоте.

13 Ещё одна популярная техника, которая не обошла синий маникюр 2019 – французский маникюр. Использование ярких цветов в этой технике придаёт свежести и юношеского азарта маникюру.

14 Необычный синий маникюр френч очень хорошо применять в весенне-летний периоды. Это отлично подчеркнёт лёгкость вашего образа.

15 Синий маникюр френч с использованием серого и бежевого лака для ногтей станет незаменимым для офисного дрес-кода.

16 Обратный французский маникюр с использованием синего лака также лаконично смотрится в повседневной жизни. Не отказывайте себе в удовольствии выполнить синий маникюр френч.

17 Выполняя синий маникюр с рисунком в ваших руках оказывается целый пласт идей. Это и манящие полоски на ногтях и кружевные рисунки на ногтях, и геометрические формы золота на синем фоне, и неподражаемое сочетание синего с животными орнаментами.

18 вы можете просто выделить один ноготь белым и добавьте красивый рисунок. Отлично смотрятся синие цветы на белой основе и просто сине-белые полоски.