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Педикюр 2019: модные идеи дизайна в красных тонах

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Педикюр 2019: модные идеи дизайна в красных тонах
15:08 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Красный цвет в моде всегда. Это цвет страсти и женственности, эмоциональности и индивидуальности.

  • 1

    Яркий дизайн ногтей на ногах поможет сделать летний образ еще привлекательней и насыщенней.

  • 2

    Стильным акцентом женственности, решительности и эффектности считается красный педикюр. В разнообразие модных идей каждая модница подберет красивый вариант в индивидуальном стиле.

    В этом году популярностью пользуются все оттенки насыщенной гаммы.

  • 3

    Помимо использования одного тона, можно интересно комбинировать светлые и темные расцветки, например, в идеях по фен-шуй или градиентных переходах.

  • 4

    Красный маникюр и педикюр считается универсальным решением в летний сезон и отлично комбинируется с другими цветовыми гаммами. Давайте посмотрим самые трендовые задумки модного nail-art:

  • 5

    Ярко-красный педикюр. Броский и насыщенный цвет отлично подходит как для фона, так и отделки.

  • 6

    Такой выбор разбавит сдержанные сочетания в одежде или дополнит яркий лук. В последнем случае лучше использовать в образе хотя бы одну деталь под цвет ногтей, например, помаду.

  • 7

    Темные тона. Такие расцветки, как марсала, свекольная, винная, вишневая, станут отличным решением для тех, кто не приемлет контрасты и броский стиль.

  • 8

    Темные тона особенно приветствуются в деловой и вечерней моде.

  • 9

    В сочетании с контрастным лаком. В жаркий сезон контрастные сочетания в тренде.

  • 10

    Лучше всего насыщенный оттенок гармонирует с классической гаммой и цветами металлов. Однако для большего эффекта лучше выбирать лаки синего, желтого, зеленого и розового решения.

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Все по теме:

Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Красный педикюр.
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