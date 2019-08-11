Педикюр 2019: модные идеи дизайна в красных тонах

1 Яркий дизайн ногтей на ногах поможет сделать летний образ еще привлекательней и насыщенней.

2 Стильным акцентом женственности, решительности и эффектности считается красный педикюр. В разнообразие модных идей каждая модница подберет красивый вариант в индивидуальном стиле. В этом году популярностью пользуются все оттенки насыщенной гаммы.

3 Помимо использования одного тона, можно интересно комбинировать светлые и темные расцветки, например, в идеях по фен-шуй или градиентных переходах.

4 Красный маникюр и педикюр считается универсальным решением в летний сезон и отлично комбинируется с другими цветовыми гаммами. Давайте посмотрим самые трендовые задумки модного nail-art:

5 Ярко-красный педикюр. Броский и насыщенный цвет отлично подходит как для фона, так и отделки.

6 Такой выбор разбавит сдержанные сочетания в одежде или дополнит яркий лук. В последнем случае лучше использовать в образе хотя бы одну деталь под цвет ногтей, например, помаду.

7 Темные тона. Такие расцветки, как марсала, свекольная, винная, вишневая, станут отличным решением для тех, кто не приемлет контрасты и броский стиль.

8 Темные тона особенно приветствуются в деловой и вечерней моде.

9 В сочетании с контрастным лаком. В жаркий сезон контрастные сочетания в тренде.