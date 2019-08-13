Маникюр 2019: изысканный дизайн для коротких ногтей

1 Казалось бы еще совсем недавно наш женский мирок захлестнула мода на длинные острые или квадратные ногти.

2 Ведь очень сложно представить женщину с длиннющими ногтями, занимающуюся скалолазанием или любящую спускаться на байдарках или ходить в походы.

3 Однако некоторые ошибочно думают, что с короткими ногтями, кроме как покрасив их в однотонный цвет болье ничего не сделаешь. Как вы уже наверно догадались, это в корне неверное утверждение.

4 На коротких ногтях можно также создавать настоящие шедевры маникюрного искусства.

5 Соблюдая эти нехитрые правила, вы всегда будете иметь потрясающий маникюр даже с короткими ноготками.

6 Цвет маникюра зависит от времени года, настроения и образа женщины.

7 Это может быть любые модные оттенки от нежных пастельных тонов, до темных оттенков.

8 На протяжении нескольких сезонов он не теряет своей популярности.

9 Такой маникюр подходит как для повседневного образа, так и для праздничного выхода в свет.

10 Этот оттенок смотрится очень благородно и элегантно. Маникюр в таких тонах нельзя считать каким-то обыкновенным. Он и походит далеко не всем женщинам.

11 Если хочется чего-то праздничного, то можно добавить декор из мелких блесток, создав на ноготках некое подобие омбре.

12 Больше всего такой цвет подойдёт для маленьких ногтей с округлёнными краями.

13 Существует мнение, что короткие ногти только у тех кто просто не может позволить себе длинные.

14 Успешные деловые леди, знаменитые спортсменки, представительницы шоу-бизнеса диктуют моду и выбирают… выбирают аккуратный маникюр с короткими ногтями.

15 Женщины с длинными, особенно острыми ногтями подсознательно напоминают сильному полу о диких хищницах, желающих отобрать первенство.

16 Так что, будьте хитрей и мудрей – завоевывайте мужчин, скрывая свое истинное внутреннее "я" за маникюром в нейтральных тонах.

17 Он является одним из универсальных вариантов маникюра, который гармоничным и уместен на мероприятиях абсолютно любого формата – от дружеской вечеринки до строгой деловой встречи.