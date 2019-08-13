Маникюр 2019: изысканный дизайн для коротких ногтей

Казалось бы еще совсем недавно наш женский мирок захлестнула мода на длинные острые или квадратные ногти.
Ведь очень сложно представить женщину с длиннющими ногтями, занимающуюся скалолазанием или любящую спускаться на байдарках или ходить в походы.
Однако некоторые ошибочно думают, что с короткими ногтями, кроме как покрасив их в однотонный цвет болье ничего не сделаешь. Как вы уже наверно догадались, это в корне неверное утверждение.
На коротких ногтях можно также создавать настоящие шедевры маникюрного искусства.
Соблюдая эти нехитрые правила, вы всегда будете иметь потрясающий маникюр даже с короткими ноготками.
Цвет маникюра зависит от времени года, настроения и образа женщины.
Это может быть любые модные оттенки от нежных пастельных тонов, до темных оттенков.
На протяжении нескольких сезонов он не теряет своей популярности.
Такой маникюр подходит как для повседневного образа, так и для праздничного выхода в свет.
Этот оттенок смотрится очень благородно и элегантно. Маникюр в таких тонах нельзя считать каким-то обыкновенным. Он и походит далеко не всем женщинам.
Если хочется чего-то праздничного, то можно добавить декор из мелких блесток, создав на ноготках некое подобие омбре.
Больше всего такой цвет подойдёт для маленьких ногтей с округлёнными краями.
Существует мнение, что короткие ногти только у тех кто просто не может позволить себе длинные.
Успешные деловые леди, знаменитые спортсменки, представительницы шоу-бизнеса диктуют моду и выбирают… выбирают аккуратный маникюр с короткими ногтями.
Женщины с длинными, особенно острыми ногтями подсознательно напоминают сильному полу о диких хищницах, желающих отобрать первенство.
Так что, будьте хитрей и мудрей – завоевывайте мужчин, скрывая свое истинное внутреннее "я" за маникюром в нейтральных тонах.
Он является одним из универсальных вариантов маникюра, который гармоничным и уместен на мероприятиях абсолютно любого формата – от дружеской вечеринки до строгой деловой встречи.
Отправляйтесь в путешествие по Европе только предварительно сделав светлый маникюр на короткие ногти.