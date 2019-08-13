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Маникюр 2019: изысканный дизайн для коротких ногтей

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Маникюр 2019: изысканный дизайн для коротких ногтей
09:55 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Короткая длина ногтей вошла в моду относительно недавно, но уже сильно завоевала любовь многих женщин.

  • 1

    Казалось бы еще совсем недавно наш женский мирок захлестнула мода на длинные острые или квадратные ногти.

  • 2

    Ведь очень сложно представить женщину с длиннющими ногтями, занимающуюся скалолазанием или любящую спускаться на байдарках или ходить в походы.

  • 3

    Однако некоторые ошибочно думают, что с короткими ногтями, кроме как покрасив их в однотонный цвет болье ничего не сделаешь. Как вы уже наверно догадались, это в корне неверное утверждение.

  • 4

    На коротких ногтях можно также создавать настоящие шедевры маникюрного искусства.

  • 5

    Соблюдая эти нехитрые правила, вы всегда будете иметь потрясающий маникюр даже с короткими ноготками.

  • 6

    Цвет маникюра зависит от времени года, настроения и образа женщины.

  • 7

    Это может быть любые модные оттенки от нежных пастельных тонов, до темных оттенков.

  • 8

    На протяжении нескольких сезонов он не теряет своей популярности.

  • 9

    Такой маникюр подходит как для повседневного образа, так и для праздничного выхода в свет.

  • 10

    Этот оттенок смотрится очень благородно и элегантно. Маникюр в таких тонах нельзя считать каким-то обыкновенным. Он и походит далеко не всем женщинам.

  • 11

    Если хочется чего-то праздничного, то можно добавить декор из мелких блесток, создав на ноготках некое подобие омбре.

  • 12

    Больше всего такой цвет подойдёт для маленьких ногтей с округлёнными краями.

  • 13

    Существует мнение, что короткие ногти только у тех кто просто не может позволить себе длинные.

  • 14

    Успешные деловые леди, знаменитые спортсменки, представительницы шоу-бизнеса диктуют моду и выбирают… выбирают аккуратный маникюр с короткими ногтями.

  • 15

    Женщины с длинными, особенно острыми ногтями подсознательно напоминают сильному полу о диких хищницах, желающих отобрать первенство.

  • 16

    Так что, будьте хитрей и мудрей – завоевывайте мужчин, скрывая свое истинное внутреннее "я" за маникюром в нейтральных тонах.

  • 17

    Он является одним из универсальных вариантов маникюра, который гармоничным и уместен на мероприятиях абсолютно любого формата – от дружеской вечеринки до строгой деловой встречи.

  • 18

    Отправляйтесь в путешествие по Европе только предварительно сделав светлый маникюр на короткие ногти.

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Мода, Фото, Короткие ногти, Дизайн ногтей, маникюр 2019.
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