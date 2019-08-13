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Тренды и тенденции 2019: что носить этой осенью

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Тренды и тенденции 2019: что носить этой осенью
18:42 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Мы выбрали 5 тенденций, которые будут самыми популярными в новом сезоне.

  • 1

    Воланы

    Блузы с воланами, бикини с воланами, платья с воланами, пальто с воланами… Эта деталь будет присутствовать практически в каждой вещи и аксессуарах. Даже сейчас редко можно встретить летний образ без пышных рукавов или других деталей с воланами.

  • 2

    Блестки, пайетки и ткани металлического цвета

    Вы думали, что блестки и пайетки так и останутся неизменной чертой лишь новогодних нарядов? Совсем нет. Эти детали вернулись в моду, чтобы стать одним из главных трендов осени и зимы. Сейчас вы можете смело носить на пляж топы с пайетками, наносить макияж с блестками (идеальный вариант для вечеринок) или носить платья металлического оттенка. Все это плавно перейдет в осенний сезон, чтобы стать популярным трендом.

  • 3

    Пышный рукав

    Вы еще не приобрели себе топ с пышным рукавом? Эта вещь может стать идеальным вариантом для свадебного, вечернего или пляжного образа. Все зависит от ткани и кроя. В новом сезоне пышный рукав станет главным героем стритстайла. Так что учитесь носить такие вещи прямо сейчас.

  • 4

    Юбка-штаны

    Речь идет не только о широких штанах, что создают эффект плиссированной юбки. В новом сезоне набирает популярность совсем другая модель юбки-штанов: юбка в виде парео с лосинами под ней. Крой на запах, глубокий разрез, стильный цвет, трендовая длина и облегающие штаны… Это главные характеристики необычной тенденции стритстайла сезона осень-зима 2019/2020.

  • 5

    Сумка с жемчугом и бисером

    Мы помним, как прозрачные сумки (хит сезона весна-лето 2019) были вытеснены новыми моделями: из сетки и соломы. Без сомнений, осень-зима 2019/2020 тоже предлагает нам отойти от летних вариантов и обратить внимание на сумки из жемчуга или бисера оригинальной формы. Такие модели смотрятся оригинально и стильно!

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Стиль, Тенденции, Тренды, мода 2019, Осень 2019.
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