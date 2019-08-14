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Секреты стиля: как создать образ в стиле бохо

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Секреты стиля: как создать образ в стиле бохо
14:52 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Будьте очень внимательны, ведь мы расскажем все, что вы должны знать о том, как носить стиль бохо этим летом.

  • 1

    Платье с цветочным принтом и широкая шляпа

    Да, все мы знаем, что не проходит ни одного лета без цветочного принта. Более того, он будет присутствовать в трендовых цветах и принтах сезона осень-зима 2019/2020. Чтобы создать стиль бохо, выберите длинное платье с цветочным принтом и сочетайте его со шляпой XXL. Соломенная шляпа с широкими полями – ваш лучший союзник. Кроме того, это один из самых стильных аксессуаров лета 2019.

  • 2

    Короткое платье и босоножки на платформе

    Вы обожаете короткие платья? Идеально! Сочетайте короткое платье простого кроя с цветочным принтом и босоножки на платформе с соломенной отделкой. Выбирайте обувь с широкими лентами, чтобы они красиво обворачивали ногу. Это характеристики трендовой летней обуви, не упустите.

  • 3

    Платье в горошек

    Принт в горошек тоже представляет стиль бохо, поэтому любительницы такого стиля обязательно должны иметь хотя бы одно платье с этим принтом. Кроме того, этим летом вам точно пригодятся 30 шикарных летних нарядов в горошек.

  • 4

    Длинные юбки с воланами

    Конечно, длинные юбки – это вещь на любителя. Однако этот вариант в стиле бохо с воланами и вставками из кружева точно понравится многим. Конечно же, в трендовом белом цвете. Но и не забывайте о юбках миди, без них не обойдется ни в этом, ни в следующем сезоне. Посмотрите на 6 трендовых юбок миди лета 2019.

  • 5

    Юбка с цветочным принтом

    Если белые длинные юбки вам не по душе, то выберите другой вариант. Например, асимметричную юбку миди голубого цвета с воланами, пуговицами и цветочным принтом в винтажном стиле.

  • 6

    Ботинки

    Если вы довершите летний образ ботинками в ковбойском стиле, то получите истинный образ бохо. Такие ботинки идеально сочетаются с любыми платьями, юбками и шортами. Самое главное – стиль вестерн, коричневый цвет, широкий каблук и среднее голенище. Но не забывайте о женственной обуви. В этом сезоне вам также пригодятся 15 эффектных образов с туфлями-лодочками.

  • 7

    Сумки

    А вот с сумками в этом сезоне все очень просто. Самые популярные – плетеные сумки из соломы! Кроме того, в самых разнообразных формах и стилях. Цветные, в форме шоппера, клатча, пляжной сумки… Например, одной из самых трендовых моделей стала круглая сумка с соломенным плетением. Она идеально сочетается с летними платьями. Ну а если вам нужна вместительная сумка, то вы ничего не найдете лучше сумки-шоппера. Она подойдет как для пляжного, так и для уличного образа. Стоит ли говорить, что плетение из соломы – одна из значительных черт стиля бохо?! Конечно, не нужно ограничиваться только этими вариантами. Выберите себе несколько сумок из 16-ти трендовых пляжных сумок лета 2019.

  • 8

    Принт tie dye

    Принт tie dye – неотъемлемая часть образов хиппи и, конечно, стиля бохо. Этот принт вернулся в моду лишь в этом году и, кажется, с каждым сезоном завоевывает все больше почитателей. Если вы настоящая модница, то точно должны помнить про 12 трендовых образов с принтом tie dye. Да, можно носить не только футболки, но и летние платья tie dye. В таком образе вы точно не останетесь незамеченной.

  • 9

    Накидка

    Эту вещь можно носить не только на пляж. Только посмотрите, как эта длинная кружевная накидка хорошо смотрится в стиле бохо. Наполняйте образ деталями: сережками, сумками, браслетами, повязками, перьями, шляпой и т.д. Обязательно приобретите длинную кружевную накидку белого цвета с воланами на манжетах.

  • 10

    Рубашка и джинсовые шорты

    Это вариант для тех девушек, которые не очень любят платья и юбки. Это очень комфортный и стильный образ. Сочетайте короткие шорты с равной отделкой и широкую рубашку. Проявите фантазию и выберите какой-нибудь необычный верх. Например, вот такую рубашку с короткими рукавами, завязками снизу и рисунком с пальмами.

  • 11

    Множество украшений

    Чем больше, тем лучше! Стиль бохо очень нуждается в ярких, необычных украшениях. Пусть на вас будет много колец, много цепочек и даже украшений в волосах (например, перья). Сейчас очень модно носить несколько разных подвесок и цепочек одновременно.

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Мода, Советы, Стиль, Идеи, Бохо, мода 2019.
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