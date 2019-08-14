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Педикюр 2019: крутые идеи градиентного нейл-арта

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Педикюр 2019: крутые идеи градиентного нейл-арта
12:50 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Смело рекомендуем вам этот вариант пердикюра, ведь он не покидает списки nail-трендов 2019 года.

  • 1

    Градиентный педикюр по своей популярности не отстает от французского, не смотря на то, что это новое веянье в nail-индустрии.

  • 2

    Такой педикюр еще часто называется омбре.

  • 3

    Его суть в смешении цветов, путем градиентного перехода.

  • 4

    Омбре можно делать используя как яркие, так и нюдовые оттенки.

  • 5

    Конечно, смешивая нюдовые оттенки, переход не будет так ярко выражен, но это ни сколько не уменьшит шарм этой техники.

  • 6

    Градиентный переход можно использовать как на всех пальчиках, так и только на большом.

  • 7

    Нежные пастельные отттенки украсят ножки каждой девушки

  • 8

    При смешивании цветов в горизонтальной или вертикальной технике можно получить прекрасный градиент.

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Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Красный педикюр.
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