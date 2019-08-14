Педикюр 2019: крутые идеи градиентного нейл-арта

Градиентный педикюр по своей популярности не отстает от французского, не смотря на то, что это новое веянье в nail-индустрии.
Такой педикюр еще часто называется омбре.
Его суть в смешении цветов, путем градиентного перехода.
Омбре можно делать используя как яркие, так и нюдовые оттенки.
Конечно, смешивая нюдовые оттенки, переход не будет так ярко выражен, но это ни сколько не уменьшит шарм этой техники.
Градиентный переход можно использовать как на всех пальчиках, так и только на большом.
Нежные пастельные отттенки украсят ножки каждой девушки
При смешивании цветов в горизонтальной или вертикальной технике можно получить прекрасный градиент.