Педикюр 2019: крутые идеи градиентного нейл-арта

1 Градиентный педикюр по своей популярности не отстает от французского, не смотря на то, что это новое веянье в nail-индустрии.

2 Такой педикюр еще часто называется омбре.

3 Его суть в смешении цветов, путем градиентного перехода.

4 Омбре можно делать используя как яркие, так и нюдовые оттенки.

5 Конечно, смешивая нюдовые оттенки, переход не будет так ярко выражен, но это ни сколько не уменьшит шарм этой техники.

6 Градиентный переход можно использовать как на всех пальчиках, так и только на большом.

7 Нежные пастельные отттенки украсят ножки каждой девушки

8 При смешивании цветов в горизонтальной или вертикальной технике можно получить прекрасный градиент.

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