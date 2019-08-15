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Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью

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Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
03:40 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Давайте посмотрим на пять вещей, с которыми нужно расстаться этой осенью.

  • 1

    Поясные сумки

    Эти удобные и стильные сумки несколько сезонов сохраняли популярность и были самыми желанными этой весной. Однако осенью мы будем видеть их все реже и реже. Не нужно выбрасывать имеющиеся модели, но желательно не покупать новые и стараться создавать новые образы без этих сумок.

  • 2

    Животный принт

    Животный принт стал главным трендом сезона осень-зима 2018/2019 и плавно перешел в новый сезон, сохраняя статус одного из самых популярных принтов. От классического леопардового принта (который позже уступил змеиному) до нового принта пятен коровы… Эта тенденция все еще царит в одежде, обуви и аксессуарах, но с приходом осени вам придется отдать предпочтение трендовым цветам и принтам сезона осень-зима 2019/2020.

  • 3

    Неоновый цвет

    Весна прошла под знаком неоновых цветов. Некоторые бренды создавали целые коллекции этих ярких цветов. Кроме того, макияж тоже не остался без влияния неона, а Хейли Болдуин и вовсе перекрасила волосы в неоновый цвет. Пора отдохнуть от яркости! Пастельные тона возвращаются в моду, но оставляют место яркому голубому, желтому и розовому цвету.

  • 4

    Туфли с острым вырезом

    Такая модель туфель удерживает сильные позиции в мире моды уже несколько сезонов, ведь она практически никогда не выходит из моды. Однако пришло время отказаться от привычных туфель.

  • 5

    Длинные комбинезоны

    Весной комбинезоны очень часто были идеальным вариантом для офисного или уличного образа. Кроме того, не стоит забывать о стильных звездных выходах в комбинезонах разных цветов и кроя. В новом сезоне эта вещь не исчезнет окончательно, но однозначно отойдет на второй план.

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Мода, Осень, Тенденции, Тренды, мода 2019, Осень 2019.
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