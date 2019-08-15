Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью

Поясные сумки
Эти удобные и стильные сумки несколько сезонов сохраняли популярность и были самыми желанными этой весной. Однако осенью мы будем видеть их все реже и реже. Не нужно выбрасывать имеющиеся модели, но желательно не покупать новые и стараться создавать новые образы без этих сумок.
Животный принт
Животный принт стал главным трендом сезона осень-зима 2018/2019 и плавно перешел в новый сезон, сохраняя статус одного из самых популярных принтов. От классического леопардового принта (который позже уступил змеиному) до нового принта пятен коровы… Эта тенденция все еще царит в одежде, обуви и аксессуарах, но с приходом осени вам придется отдать предпочтение трендовым цветам и принтам сезона осень-зима 2019/2020.
Неоновый цвет
Весна прошла под знаком неоновых цветов. Некоторые бренды создавали целые коллекции этих ярких цветов. Кроме того, макияж тоже не остался без влияния неона, а Хейли Болдуин и вовсе перекрасила волосы в неоновый цвет. Пора отдохнуть от яркости! Пастельные тона возвращаются в моду, но оставляют место яркому голубому, желтому и розовому цвету.
Туфли с острым вырезом
Такая модель туфель удерживает сильные позиции в мире моды уже несколько сезонов, ведь она практически никогда не выходит из моды. Однако пришло время отказаться от привычных туфель.
Длинные комбинезоны
Весной комбинезоны очень часто были идеальным вариантом для офисного или уличного образа. Кроме того, не стоит забывать о стильных звездных выходах в комбинезонах разных цветов и кроя. В новом сезоне эта вещь не исчезнет окончательно, но однозначно отойдет на второй план.