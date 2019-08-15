Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью

1 Поясные сумки Эти удобные и стильные сумки несколько сезонов сохраняли популярность и были самыми желанными этой весной. Однако осенью мы будем видеть их все реже и реже. Не нужно выбрасывать имеющиеся модели, но желательно не покупать новые и стараться создавать новые образы без этих сумок.

2 Животный принт Животный принт стал главным трендом сезона осень-зима 2018/2019 и плавно перешел в новый сезон, сохраняя статус одного из самых популярных принтов. От классического леопардового принта (который позже уступил змеиному) до нового принта пятен коровы… Эта тенденция все еще царит в одежде, обуви и аксессуарах, но с приходом осени вам придется отдать предпочтение трендовым цветам и принтам сезона осень-зима 2019/2020.

3 Неоновый цвет Весна прошла под знаком неоновых цветов. Некоторые бренды создавали целые коллекции этих ярких цветов. Кроме того, макияж тоже не остался без влияния неона, а Хейли Болдуин и вовсе перекрасила волосы в неоновый цвет. Пора отдохнуть от яркости! Пастельные тона возвращаются в моду, но оставляют место яркому голубому, желтому и розовому цвету.

4 Туфли с острым вырезом Такая модель туфель удерживает сильные позиции в мире моды уже несколько сезонов, ведь она практически никогда не выходит из моды. Однако пришло время отказаться от привычных туфель.