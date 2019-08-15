Педикюр 2019: элегантный дизайн с черным оттенком

1 Дополнительные цветовые акценты поспособствуют тому, что черный педикюр не будет касаться слишком мрачным, кроме того, его можно будет скомбинировать с любым нарядом. Черный педикюр может включать и броские разноцветные дополнения, благодаря которым можно создавать различный дизайн на ногтях повседневного и нарядного назначения.

2 Восхитительны на черной базе цветы разных расцветок, звезды, горошины, оригинально смотрится яркий градиент, акцентирующий один-два ногтя.

3 Также на ногтях можно отобразить разноцветную абстракцию, твидовый и мраморный дизайн, простые кляксы и разводы.

4 Стразы обладают удивительной способностью – мгновенно преобразить даже самый невыразительный дизайн ногтей.

5 Эти сияющие камешки могут быть разного цвета, размера и формы, поэтому их можно использовать не только в качестве декорирующего элемента и украшения, но и вполне самостоятельного дизайна.

6 Нет ничего проще, чем чёрная классика. Это так же актуально, как и красный педикюр, но в более строгой формации.

7 Аккуратный, сдержанный и одновременно яркий вариант, который подойдёт девушкам, в чьём гардеробе явно превалирует чёрный цвет.

8 Еще более простой и классический вариант, который подойдёт действительно каждой девушке — под любой образ, цвет глаз и волос.

9 Стандартный френч уже давно всем надоел, его даже какое-то время считали антитрендом. Однако любительницы этого дизайна нашли выход — они стали делать тот же маникюр, но с другими цветами. Самыми популярными стали красный и чёрный цвет.

10 Аккуратные абстракции и актуальные рисунки никогда не выйдут из моды. А когда что-то подобное рисуют на чёрном цвете — получается вдвойне стильно и красиво.

11 В целом, мрамор популярен не только как элемент для дизайна на ногтях, но и как элемент декора в доме или в одежде.

12 Идей рисунков существует огромное множество, более того, хороший мастер сможет воссоздать на ваших ноготках настоящее произведение искусства, если вы того захотите.

13 Для более дерзких и смелых девушек всегда можно придумать что-то яркое, но не вульгарное. Один из таких вариантов — комбинирование разных цветов с чёрным.

14 Точки на ногтях в целом давно стали популярными и до сих пор считаются самым актуальным вариантом. Вы можете нарисовать как одну точку посередине на каждом ногте, так и несколько точек в ряд или поставить их в рандомном порядке.

15 Полоски и фигуры — тот случай, когда года идут, а идеи остаются актуальными и интересными.

16 При грамотном подборе декоративных элементов и деталей, он придется по душе кокеткам, а также поклонницах ярких и броских стилей.

17 Существует несколько практичных приемов декорирования. Необходимо правильно подобрать оттенок красного среди большого разнообразия. Чем светлее тон вы выберете, тем мягче и деликатнее будет смотреться педикюр.