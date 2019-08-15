Как одеваться осенью: Модные осенние образы на работу

Хотите выглядеть привлекательно и со вкусом? Тогда советуем вам вдохновиться с помощью нашей подборки модные осенние образы на работу.
Как показывает практика, светлые тона одежды прекрасно смотрятся как на молодых, так и на дамах в возрасте. Именно поэтому мы предлагаем вам облачится к классические белые прямые брюки в сочетании с белой блузой. Это комбо можно дополнить твидовым пальто, туфлями и сумкой тоут.
Дерзкие леди, которые не боятся экспериментов, могут попробовать яркое сочетание черной блузы и красной плиссированной юбки. Ботильоны с принтом и сумка тоут дополнят представленный ансамбль.
Консервативные дамы могут попытать счастья, облачившись в строгие брюки и водолазку. Это решение лучше всего будет смотреться с классическим двубортным пальто и удобными туфлями.
Хотите составить образ в одном цвете? Тогда вам стоит облачиться в полувер, прямые брюки и пальто в коричневом оттенке, а дополнить более яркими аксессуарами и обувью, к примеру, красного цвета.
Твидовый костюм — это бессмертная классика, которая идеально впишется в лук женщины любого возраста. Комбинировать такую стильную одежду специалисты предлагают с водолазкой, ботфортами и беретом. Таким образом, вы получите незабываемый лук для деловой встречи.
Вы также можете облачиться в обычное платье-жакет, которое лучше дополнить элегантным двубортным пальто. Из аксессуаров прекрасно подойдет маленькая сумочка розового цвета, а также широкополая шляпа.
Составляя модные осенние образы на работу, не бойтесь экспериментировать. Смелые аксессуары, модели и фасоны одежды разбавят скуку и строгость делового лука и сделают вас центром всеобщего внимания в офисе и на деловой встрече.