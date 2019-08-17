Педикюр 2019: цветовая гамма монохромного нейл-арта

1 Конечно же в моде остается неизменная классика – монохромные оттенки

2 Но и здесь со сменой сезона стоит пересмотреть цветовую гамму лаков.

3 Цвета, отлично сочетающиеся с белой кожей, в сочетании с загорелой могут выглядеть грубовато.

4 Модные тенденции педикюра сезона лето 2019 года полны солнечных и ярких цветов и оттенков – от оранжевого и фуксиевого, до бирюзового.

5 Он не требует никакого дополнительного декора, а также украшения.

6 Все ногти, начиная от большого пальца и заканчивая мизинцем, красятся в один цвет.

7 Самое интересное, что ограничения по цветовой гамме в монохромном виде педикюра нет.

8 Здесь можно использовать даже самые резкие цвета, такие как черный и белый.

9 Главное придерживаться монохромности, выделяя ногти одним цветом.

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