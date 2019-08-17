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Педикюр 2019: цветовая гамма монохромного нейл-арта

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Педикюр 2019: цветовая гамма монохромного нейл-арта
13:35 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Модный педикюр для лета 2019 года изящно подчеркнет все достоинства и станет ярким акцентом любого образа.

  • 1

    Конечно же в моде остается неизменная классика – монохромные оттенки

  • 2

    Но и здесь со сменой сезона стоит пересмотреть цветовую гамму лаков.

  • 3

    Цвета, отлично сочетающиеся с белой кожей, в сочетании с загорелой могут выглядеть грубовато.

  • 4

    Модные тенденции педикюра сезона лето 2019 года полны солнечных и ярких цветов и оттенков – от оранжевого и фуксиевого, до бирюзового.

  • 5

    Он не требует никакого дополнительного декора, а также украшения.

  • 6

    Все ногти, начиная от большого пальца и заканчивая мизинцем, красятся в один цвет.

  • 7

    Самое интересное, что ограничения по цветовой гамме в монохромном виде педикюра нет.

  • 8

    Здесь можно использовать даже самые резкие цвета, такие как черный и белый.

  • 9

    Главное придерживаться монохромности, выделяя ногти одним цветом.

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Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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Мода, Педикюр, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, мода 2019, Педикюр 2019.
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