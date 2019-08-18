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Что носить в межсезонье: универсальные наряды

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Что носить в межсезонье: универсальные наряды
02:12 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Мы решили изучить наряды, в которых вам будет наиболее комфортно прохладными летними днями и теплыми осенними.

Костюм

Вы ищите стильный офисный наряд? Тогда удивите коллег необычным костюмом с расклешенными рукавами. Светлые коричневые цвета хоть и немного поступились своими позициями, но из моды все равно не выходят. Такой одноцветный образ будет хорошо смотреться с нюдовыми туфлями.

Платье с запахом и неровным подолом

В числе самых модных фасонов платьев лета нередко можно было увидеть платья с запахом, а так же модели с асимметричным подолом. Отдайте предпочтение какому-либо модному принту, например, узорам в полоску. В прохладный день дополните наряд модными ботиночками или полусапожками.

Куртка, свитер и микро-юбка

Поклонницы стиля ретро могут смело привносить в свой гардероб образы прошлых лет. Как вам привет из 1980-ых с их тягой к микро-юбкам и вещам с разноцветными вставками? Серебристые сапожки напоминают о буме диско и смотрятся игриво. Ну а сочетания с кожаными куртками останутся популярными этой осенью, благодаря стильности и комфорту. В жаркий день курточку можно просто снять.

Пальто, брюки и кофта

Хотите походить на светскую львицу? Предлагаем вам изучить варианты гламурного гардероба, сочетающего в себе несколько ультрамодных нюансов. Например: черный цвет, кожаные брюки, животный принт и туфли-лодочки. К слову, можно создать множество трендовых сочетаний с лодочками.

Вязаное платье

Среди модных цветов сезона нередко можно увидеть розовую пастель. Вязаные вещи всегда будут в тренде и они идеально подходят для прохладных дней. Меняя обувь, вы сможете превращать такое платье то в будничный наряд, то в наряд для прогулок по пляжу. Хорошим дополнением станет вместительный шоппер или модные пляжные сумки.

Майка, микро-юбка и пальто

Отличный вариант, если днем жарко, а утром и вечером становится прохладно. Выбирайте футболки любых фасонов и цветов: можно создать монохромный образ или же контрастный. Обратите внимание на симпатичную микро-юбку в богемном стиле, которая напоминает восхитительные наряды 1960-70-ых годов. Вам нравится подобный стиль? Тогда обязательно вдохновитесь модными образами фильма «Однажды в Голливуде…». Вельветовые пальто песочного цвета останутся беспроигрышным вариантом для осени. Если вы любите удобную обувь, то запаситесь мокасинами на платформе.

Гольф, мини-юбка и пиджак

Универсальный наряд подойдет для студенток, офисных работниц и других почитательниц делового стиля. Черная кожаная мини-юбка и черные полусапожки хороши тем, что позволяют молниеносно превратить строгий образ в наряд для дискотеки. Достаточно снять строгий пиджак и добавить пару крупных и блестящих аксессуаров: колец, серег и браслетов.

Свитер и джинсы

Разве можем мы обойти стороной наряды с джинсами? Удивите всех необычным решением, сочетая будничный свитер с забавным орнаментом вместе с изысканными туфельками. Под низ наденьте элегантный топ или боди. Когда погода потеплеет, просто снимите свитер и вы превратитесь в светскую львицу.

Блузка, микро-юбка и плащ

Посмотрите на этот восхитительный короткий плащ с деталями, напоминающими викторианский стиль. Эти пышные декоративные рукава прикуют к вам взгляды окружающих. Между прочим, черные платья и плащи в стиле эпохи королевы Виктории можно было увидеть на показе дома моды Dior, где была продемонстрирована коллекция от кутюр сезона «Осень-зима 2019-2020». С таким плащом надо носить короткие юбки, платья или шорты, чтобы плащик полностью их скрывал. Этот трюк заставит мужчин сходить с ума из-за разбушевавшейся фантазии. Не бойтесь надевать носочки с лодочками или босоножками. Запрет на носки с открытой обувью канул в Лету. Это одно из устаревших правил моды, о которых можно забыть.

Блузка и миди-юбка

Изумительная летняя юбка из легкой ткани с подкладкой придает женственности строгой блузе, застегнутой на все пуговицы. Обязательно пополните свой гардероб юбками средней длины, поскольку сейчас в моде образы с миди-юбками. Чтобы ножки не замерзали, дополните наряд гламурными ботиночками с кружевными носками-чулками.

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Стиль, Наряд, Межсезонье, мода 2019, Осень 2019.
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