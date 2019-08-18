Педикюр 2019: дерзкий и брутальный черный дизайн

1 Его точно выбирают уверенные и знающие себе цену девушки.

2 Если вы хотите сделать черный педикюр, то необязательно останавливаться на однотонном варианте.

3 Существует так много вариантов черного педикюра. И сейчас мы рассмотрим некоторые из них.

4 Однотонный черный - конечно, такой вариант педикюра является классикой. Он подойдет под любой образ и любую обувь.

5 С ним можно обуть как черные, так и серебристые, красные, бежевые босоножки.

6 Главное не забывайте, что при черном педикюре следует сделать аккуратную и идеальную обработку стоп и ногтей.

7 Классическое и стандартное сочетание черного и белого цвета можно интересно использовать в педикюре.

8 Черный цвет используется как основа, а белым цветом изображаем вензиля, звездочки, полоски, точки. Все, что только вздумается.

9 Почему бы не поэкспериментировать и не сделать из классического белого френча необычный черный?! Это будет очень стильно и красиво.

10 Большим плюсом черного френча будет то, что он не так сильно пачкается.

11 Черный педикюр со стразами будет переливаться всеми оттенками. Из страз можно выложить лунку или треугольник у основания ногтя, или изобразить какие-то полосы.

12 Любой дизайн будет шикарно выглядеть на черном педикюре.

13 Черный еще больше подчеркнет все элементы дизайна. Это могут быть различные узоры, точечки, наклейки, кубики, клетка.

14 Но не стоит использовать слишком много цветов. Это может удешевить ваш педикюр.

15 Довольно таки необычный вариант черного педикюра с камифубиками. На черном фоне они будут выглядеть очень интересно и контрастно.

16 Этот вариант отлично подойдет для тех, кому мешают объемные стразу, а с камифубиками будет ни чуть не хуже.

17 Красивый и простой дизайн на черном педикюре можно выполнить с помощью фольги. В это случае фольга может быть любого оттенка.

18 Сочетание черного и блесток всегда будет выигрышно смотреться. Здесь могут быть золотые, серебряные, черные блестки.