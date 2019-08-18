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Педикюр 2019: дерзкий и брутальный черный дизайн

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Педикюр 2019: дерзкий и брутальный черный дизайн
15:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Черный цвет – это признак строгости, роскоши и непоколебимости.

  • 1

    Его точно выбирают уверенные и знающие себе цену девушки.

  • 2

    Если вы хотите сделать черный педикюр, то необязательно останавливаться на однотонном варианте.

  • 3

    Существует так много вариантов черного педикюра. И сейчас мы рассмотрим некоторые из них.

  • 4

    Однотонный черный - конечно, такой вариант педикюра является классикой. Он подойдет под любой образ и любую обувь.

  • 5

    С ним можно обуть как черные, так и серебристые, красные, бежевые босоножки.

  • 6

    Главное не забывайте, что при черном педикюре следует сделать аккуратную и идеальную обработку стоп и ногтей.

  • 7

    Классическое и стандартное сочетание черного и белого цвета можно интересно использовать в педикюре.

  • 8

    Черный цвет используется как основа, а белым цветом изображаем вензиля, звездочки, полоски, точки. Все, что только вздумается.

  • 9

    Почему бы не поэкспериментировать и не сделать из классического белого френча необычный черный?! Это будет очень стильно и красиво.

  • 10

    Большим плюсом черного френча будет то, что он не так сильно пачкается.

  • 11

    Черный педикюр со стразами будет переливаться всеми оттенками. Из страз можно выложить лунку или треугольник у основания ногтя, или изобразить какие-то полосы.

  • 12

    Любой дизайн будет шикарно выглядеть на черном педикюре.

  • 13

    Черный еще больше подчеркнет все элементы дизайна. Это могут быть различные узоры, точечки, наклейки, кубики, клетка.

  • 14

    Но не стоит использовать слишком много цветов. Это может удешевить ваш педикюр.

  • 15

    Довольно таки необычный вариант черного педикюра с камифубиками. На черном фоне они будут выглядеть очень интересно и контрастно.

  • 16

    Этот вариант отлично подойдет для тех, кому мешают объемные стразу, а с камифубиками будет ни чуть не хуже.

  • 17

    Красивый и простой дизайн на черном педикюре можно выполнить с помощью фольги. В это случае фольга может быть любого оттенка.

  • 18

    Сочетание черного и блесток всегда будет выигрышно смотреться. Здесь могут быть золотые, серебряные, черные блестки.

  • 19

    Ими можно покрыть как весь ноготок, так и выполнить какой-то простой дизайн. Все это будет смотреться очень благородно и всегда в моде.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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Все по теме:

Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019.
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