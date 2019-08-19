Маникюр 2019: идеи дизайна на короткие ногти с цветочками

Новости шоу бизнеса:Изображения цветочки позволяют создавать невероятно красивый маникюр, ведь их отличают яркие краски, изящество линий и невероятное разнообразие.

Маникюр с цветами можно выполнить в разных техниках. Наверное самым популярным можно назвать маникюр с рисунком кистью, когда мастер вооружившись лупой, как художник начинает расписывать ваши ноготки гель-лаками, акварелью или гель-красками.

В зависимости от мастерства могут получаться самые разные цветочные орнаменты. Начинающие мастера выбирают рисунки на ногтях попроще и для придания большей эффектности используют дополнительный декор в виде страз.

Опытным специалистам по nail-арту достаточно иметь в арсенале пару-тройку удобных кистей, чтобы создать на коротких ногтях умопомрачительные рисунки с цветами.

Как уже было упомянуть выше, сложность цветочного рисунка напрямую зависит от того, какими навыками художественного маникюра владеет мастер. Самыми интересными являются рисунки, выполеннные в акварельной технике.

Смотрится дизайн очень стильно, подходит в качестве повседневного офисного маникюра.

Варианта выполнения может быть два: первый подразумевает нанесение рисунка гель-краской или гель-пастой, сушка и последующее покрытие втиркой; второй выполняется наоборот, сначала ноготь покрывается втиркой, а потом уже рисуется цветок и присыпается пудрой либо песком.

Подобный маникюр с цветами на ногтях можно дополнительно украсить стразами, хотя он и сам по седе смотрится достаточно свежо и оригинально.

В результате получается чуть приглушенный дизайн на подобие аквариумного маникюра.

Оттенок витражного лака выбирается в зависимости от вида цветка, чаще всего рисуют крупную розу и покрывают малиновым или алым прозрачным гель-лаком.

Чаще всего для подобного дизайна используют белую или черную подложку.

Чтобы выполнить подобный маникюр с цветами на ногтях начинающему мастеру нужно не раз потренироваться на типсах и подобрать для себя удобные качественные кисти и материал для нанесения рисунка.

Зачастую клиенты просят нарисовать тот или иной вид цветка, чем начинающих мастеров по маникюру ставят в тупик.

В этом разделе собраны пошаговые фото инструкции по выполнению самых популярных цветов на ногтях.

Также часто клиенты просят выполнить маникюр с рисунком цветы в определенной цветовой гамме.

Также следует помнить, что в маникюре лучше не использовать много контрастных цветов, а обойтись двумя или тремя оттенками.

Идеально в качестве подложки для цветов практически любого цвета подходят стандартные базовые цвета: бежевый, черный, белый, серый.