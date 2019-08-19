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Педикюр 2019: матовий дизайн с декоративными стразами

Смотрите фото (20)
Педикюр 2019: матовий дизайн с декоративными стразами
11:33 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Модный педикюр для лета 2019 года изящно подчеркнет все достоинства и станет ярким акцентом любого образа.

  • 1

    Ухаживать за своим внешним видом, придавая неотразимый, великолепный вид маникюра на руках, не стоит забывать и о красивом педикюре на ножках.

  • 2

    С таким педикюром женщина сможет подчеркнуть свою внутреннюю красоту, гармонию и, конечно же, чувство стиля. 

  • 3

    Положившись на фантазию, можно с легкостью создать для себя эксклюзивный и удивительный педикюр.

  • 4

    В моде варианты с разноцветным рисунком на большом пальчике.

  • 5

     

    Матовый педикюр всё больше укрепляет свои позиции лидера. Новинки фото показывают разные варианты сочетания глянцевой и матовой фактуры. Матовая поверхность всё больше используется для нанесения изображений и других декоров. 

  • 6

    Многие девушки любят делать себе педикюр. Сегодня все большую популярность набирает матовое покрытие ногтей.

  • 7

    По мнению некоторых дизайнеров, именно эта расцветка лака для ногтей наиболее красиво смотрится в матовом оформлении. Нередко такой педикюр ничем не украшают, а просто оставляют в изначальном виде. 

  • 8

    Данный стиль будет прекрасно смотреться практически на любой девушке. Ногти покрываются нежным лаком розового оттенка. Сверху пластин наносится белый лак в виде мелких рисунков.

  • 9

    Данный вариант оформления будет выглядеть также броско. На ногти наносят фиолетовый лак. Затем, чтобы сделать педикюр более интересным, его украшают.

     

  • 10

    Такой насыщенный и яркий цвет позволит сделать педикюр наиболее красочным и глубоким. Чтобы немного разбавить данную цветовую гамму, часто используют рисунки.

  • 11

    Если же вы желаете сделать дизайн своих ногтей более ярким, то тогда вам следует использовать разноцветные стразы.

     

  • 12

    Допустимо использовать однотонные декоративные камни для украшения, но только в маленьких количествах. 

  • 13

    Такой вариант прекрасно подойдет для модниц, которые ценят классический стиль.

  • 14

    Канули в лету те мрачные времена, когда для того, чтобы придать любимому средству матовость, нужно было долго и нудно держать ноготки над горячим паром. 

  • 15

    С ним даже привычный французский маникюр обретает новизну и актуальность. 

  • 16

    Любимые девушками блестящие камушки эффектно смотрятся на матовом фоне. 

  • 17

    Однотонный, манящий оттенок плюшевого лака как нельзя кстати дополнят блестки. 

  • 18

    При таком виде маникюра главное помнить лишь несколько тонкостей. 

  • 19

    Если вы понимаете, что следующий визит к мастеру придется отложить на неопределенный срок, то такой дизайн – отличное решение проблемы. 

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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Все по теме:

Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Матовий педикюр.
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