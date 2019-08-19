Педикюр 2019: матовий дизайн с декоративными стразами

1 Ухаживать за своим внешним видом, придавая неотразимый, великолепный вид маникюра на руках, не стоит забывать и о красивом педикюре на ножках.

2 С таким педикюром женщина сможет подчеркнуть свою внутреннюю красоту, гармонию и, конечно же, чувство стиля.

3 Положившись на фантазию, можно с легкостью создать для себя эксклюзивный и удивительный педикюр.

4 В моде варианты с разноцветным рисунком на большом пальчике.

5 Матовый педикюр всё больше укрепляет свои позиции лидера. Новинки фото показывают разные варианты сочетания глянцевой и матовой фактуры. Матовая поверхность всё больше используется для нанесения изображений и других декоров.

6 Многие девушки любят делать себе педикюр. Сегодня все большую популярность набирает матовое покрытие ногтей.

7 По мнению некоторых дизайнеров, именно эта расцветка лака для ногтей наиболее красиво смотрится в матовом оформлении. Нередко такой педикюр ничем не украшают, а просто оставляют в изначальном виде.

8 Данный стиль будет прекрасно смотреться практически на любой девушке. Ногти покрываются нежным лаком розового оттенка. Сверху пластин наносится белый лак в виде мелких рисунков.

9 Данный вариант оформления будет выглядеть также броско. На ногти наносят фиолетовый лак. Затем, чтобы сделать педикюр более интересным, его украшают.

10 Такой насыщенный и яркий цвет позволит сделать педикюр наиболее красочным и глубоким. Чтобы немного разбавить данную цветовую гамму, часто используют рисунки.

11 Если же вы желаете сделать дизайн своих ногтей более ярким, то тогда вам следует использовать разноцветные стразы.

12 Допустимо использовать однотонные декоративные камни для украшения, но только в маленьких количествах.

13 Такой вариант прекрасно подойдет для модниц, которые ценят классический стиль.

14 Канули в лету те мрачные времена, когда для того, чтобы придать любимому средству матовость, нужно было долго и нудно держать ноготки над горячим паром.

15 С ним даже привычный французский маникюр обретает новизну и актуальность.

16 Любимые девушками блестящие камушки эффектно смотрятся на матовом фоне.

17 Однотонный, манящий оттенок плюшевого лака как нельзя кстати дополнят блестки.

18 При таком виде маникюра главное помнить лишь несколько тонкостей.