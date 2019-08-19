Мода 2019: стильные образы с принтом в клетку

Новости шоу бизнеса:Клетку ждет очередной виток популярности. Давайте рассмотрим примеры нарядов с узором в клетку?

Миди-юбка с кардиганом

Чтобы развеять всякие сомнения в популярности клеточного принта, мы начнем свой обзор с законодательницы моды – с Кейт Миддлтон. Особа королевской крови всегда выглядит безупречно, а ее наряды даруют вдохновение многим поклонницам изысканного стиля. Посмотрите только на этот кокетливый и в то же время строгий образ с черным кардиганом и миди-юбкой из красного тартана (так же именуемого шотландкой), смахивающей на длинный килт. Шотландские мотивы много значат для герцогини, ведь она училась в Шотландии и там же познакомилась со своим будущим мужем, принцем Уильямом.

Пиджак и миди-юбка

Синий и желтый цвета неплохо сочетаются и примером тому служит эта комбинация из горчичной и насыщенной синей палитры. Юбки в складку фасона солнце-клеш или полусолнце всегда пользуются спросом. Данный вариант хорошо смотрится с пиджаком оверсайз с популярным для офиса узором, именуемым «гусиной лапкой». Конечно, если вы не хотите застегивать пиджак, то лучше будет надеть под него обтягивающую майку нейтрального цвета. Не забывайте, что модные показы не во всех нюансах применимы в реальной жизни. Излишняя нагота в быту смотрится вульгарно.

Блузка и мини-юбка

Еще один классный вариант для поклонниц стиля ретро: сочетайте кокетливую короткую юбку с блузой, застегнутой на все пуговицы. Как видите, узор в клетку неплохо смотрится с орнаментом в горошек. Если вам нравятся такие милые кружочки на материи, не пропустите обзор нарядов в горошек. Обратите внимание на выбор цветовой гаммы: бледные оттенки серого с пастельными цветами любых тонов дивно дополняют друг друга. Помимо блузы с рюшами и объемными рукавами, стильной изюминкой наряда стал декоративный пояс-шарфик в тон к туфлям. А вот сумка соответствует цвету блузы. По классическим канонам моды былых лет, сумку следовало бы выбрать в цвет обуви и пояска. Но вы наверняка уже в курсе, что теперь нет нужды сочетать цвета ремней, перчаток, обуви и сумки? Это одно из правил моды, о которых можно забыть.

Куртка, прозрачная юбка и джинсы

Miu Miu, Dior, Moschino и прочие видные бренды вновь вернули в моду прозрачные и полупрозрачные наряды. Если вы любите броский и неординарный стиль, попробуйте надеть прозрачную юбку поверх брюк или джинсов. Многослойность сейчас в моде. Струящаяся ткань юбки придаст силуэту плавности по время движений. Экспериментируйте с цветом, например, сочетая клетки розового, синего и желтого цвета.

Мини-юбка и блузка

Ищите необычный наряд для дискотеки? Как вам вариант с юбочкой в клетку, украшенной люрексом и пайетками? Дополните образ изысканной блузкой с прозрачными рукавами в горошек. Это вариация стиля преппи, вдохновленного формой для школы и колледжа.

Миди-платье

Изумительное винтажное платье смотрится стильно и со вкусом. Подобные фасоны всегда стройнят, придавая фигуре силуэт песочных часов. Если вы ищите стройнящие секреты гардероба, то выбирайте треугольные декольте V-образной формы, приталенные наряды и фасоны с завышенной талией.

Платье-халат

Простой и игривый вариант для девушек, любящих комфортную одежду. Достаточно сменить лодочки на сандалии и можно смело отправляться на пляж. Такие платья хороши тем, что их можно носить с любой обувью. Помимо лодочек и сандалий можно надеть мокасины, кеды или полуботиночки.

Короткий гольф и миди-юбка

И снова миди-юбка, уже ставшая классикой. Если вам нравится такая длина, то поищите идеи для вдохновения среди образов с миди-юбками. Универсальным решением станет сочетание с юбкой-карандашом вместе с кокетливым гольфом черного цвета. Чтобы образ не получился слишком откровенным, закройте пупок поясом юбки.

Юбка-шорты, гольф и пальто

Кокетливый наряд для игривых девушек. Миниатюрные шортики под микро-юбкой уберегут вас от конфузных ситуаций, часто возникающих из-за короткой юбки. Если вам нравятся женственные образы с нюансами в стиле ретро, смело выбирайте вещи с рюшами, оборками и воланами. Обратите внимание на то, что на материи гольфа так же есть классический модный принт – полоска.

Платье-рубашка

Я просто не в силах обойти стороной мой самый любимый клеточный орнамент, известный как барберри (или бёрберри). Как правило, барберри – это кашемировые материи песочной гаммы. Уже который год из моды не выходят широкие шарфы барберри, но можно смело воссоздавать такой цвет и рисунок на других тканях в рубашках, юбках или платьях. В таком наряде не стыдно пойти в институт, на свидание или отправиться гулять по городу. Стильная сумочка в клетку и черные бархатные туфли на каблуках пришлись как нельзя кстати. Получился универсальный образ, который подойдет и для офисного стиля.