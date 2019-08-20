Скачать
Вторник, 20.08.2019
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены
Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены

Маникюр 2019: лучшие идеи модного дизайна белого френча

Смотрите фото (21)
Маникюр 2019: лучшие идеи модного дизайна белого френча
10:56 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:На удивление, французский маникюр - самый стильный и любимый многими почитательницами сдержанной классики.

  • 1

    Именно легкость французского маникюра в белых или нюдовых тонах идеально дополняет образ невесты.

  • 2

    Яркое тому подтверждение - наша фотогалерея, доказывающая, что френч актуален и в наши дни.

  • 3

    Но френч - далеко не лучший пример стоицизма, так как он существенно видоизменился с момента своего появления в неил-арте. Вот хотя бы несколько видов роскошного дизайна:

  • 4

    Особенно выигрышен в сезонных дизайнах. Блестки как никогда уместны в сочетании со снежинками в маникюре, сделанном в преддверии Нового года.

  • 5

    А разноцветный летний френч стильно дополняют конфетти или зеркальный глиттер. 

  • 6

    Бьюти-мир перевернулся с ног на голову, а на смену классическому френчу пришел альтернативный обратный французский маникюр.

  • 7

    Время не стоит на месте, и то, что было актуально еще сезон назад, давно утратило былую привлекательность. 

  • 8

    Невероятно освежающий оттенок, преображающий легкий, весенний френч. 

  • 9

    есть особенная прелесть в том, чтобы быть женщиной. Романтичной и слегка наивной, купающейся в комплиментах и утопающей в любви.

  • 10

    У нас, девочек, вопрос маникюра всегда стоит остро. Неухоженные ручки бросаются в глаза: заусеницы, отросший сколотый лак и неподходящая форма ноготков. 

  • 11

    Чтобы у вас не заканчивались идеи дизайнов, мы сделали подборку модного маникюра на короткие ногти с фото на все случаи жизни.

  • 12

    Новый сезон - новые оттенки в цветовой гамме, тематика рисунков и дизайнов, которые логично дополняют время года. 

  • 13

    Осень привносит в тренды бордовые, коричневые, терракотовые, коралловые оттенки, дизайны с листочками и, как не странно, обилие фольги в маникюре. 

  • 14

    Белый, персиковый, розовый и бежевый. Кажется, что выбор ограничен? Не забывайте о палитре оттенков, а не цветов - нюд нюду рознь. 

  • 15

    Стразы, блестки, фольга и камни все еще активно используются в маникюре. Вы можете даже скучный однотон превратить в произведение искусства. Главное соблюдать умеренность и выбирать что-то одно. 

  • 16

    Французский маникюр (френч) — это неиссякаемая классика, актуальная во все времена. Элегантный французский стиль практически не выходит из моды, обретая все большую популярность среди модниц. 

  • 17

    Как правило, маникюр френч идеально подходит как для повседневного образа, так и для торжественных событий. Вот почему в качестве свадебного маникюра выбирают чаще всего французский. 

  • 18

    Мы подготовили для вас самые интересные идеи французского маникюра 2019 года, которые подойдут для любой формы ногтей и разных поводов. Вы убедитесь, что даже самые короткие ногти могут выглядеть изящно.

     

  • 19

    если вы являетесь поклонницей утонченной женственности, то вы наверняка предпочитаете французский маникюр любому другому.

  • 20

    Ведь красивый френч идеально выглядит на ногтях разной длины и формы. Более того, французский маникюр (френч) предусматривает дополнение рисунками на безымянном пальце, оформление стразами, а также применение техники омбре и др. 

    Манящая роскошь золота гармонично воплощается во французском маникюре. Выделенная золотая полоска расставляет правильные акценты вашего дизайна ногтей.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Короткие ногти, Френч, Маникюр на короткие ногти, маникюр 2019, Дезайн ногтей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
04 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
05 ОЕОУ выразила протест из-за скандала с женой Нетаньяху
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Площадь имени Немцова может появиться в Праге
Площадь имени Немцова может появиться в Праге
Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
Жара до +31, местами грозы: прогноз погоды
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Рецепт дня: сливовый пирог
Рецепт дня: сливовый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь