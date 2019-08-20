Маникюр 2019: лучшие идеи модного дизайна белого френча

1 Именно легкость французского маникюра в белых или нюдовых тонах идеально дополняет образ невесты.

2 Яркое тому подтверждение - наша фотогалерея, доказывающая, что френч актуален и в наши дни.

3 Но френч - далеко не лучший пример стоицизма, так как он существенно видоизменился с момента своего появления в неил-арте. Вот хотя бы несколько видов роскошного дизайна:

4 Особенно выигрышен в сезонных дизайнах. Блестки как никогда уместны в сочетании со снежинками в маникюре, сделанном в преддверии Нового года.

5 А разноцветный летний френч стильно дополняют конфетти или зеркальный глиттер.

6 Бьюти-мир перевернулся с ног на голову, а на смену классическому френчу пришел альтернативный обратный французский маникюр.

7 Время не стоит на месте, и то, что было актуально еще сезон назад, давно утратило былую привлекательность.

8 Невероятно освежающий оттенок, преображающий легкий, весенний френч.

9 есть особенная прелесть в том, чтобы быть женщиной. Романтичной и слегка наивной, купающейся в комплиментах и утопающей в любви.

10 У нас, девочек, вопрос маникюра всегда стоит остро. Неухоженные ручки бросаются в глаза: заусеницы, отросший сколотый лак и неподходящая форма ноготков.

11 Чтобы у вас не заканчивались идеи дизайнов, мы сделали подборку модного маникюра на короткие ногти с фото на все случаи жизни.

12 Новый сезон - новые оттенки в цветовой гамме, тематика рисунков и дизайнов, которые логично дополняют время года.

13 Осень привносит в тренды бордовые, коричневые, терракотовые, коралловые оттенки, дизайны с листочками и, как не странно, обилие фольги в маникюре.

14 Белый, персиковый, розовый и бежевый. Кажется, что выбор ограничен? Не забывайте о палитре оттенков, а не цветов - нюд нюду рознь.

15 Стразы, блестки, фольга и камни все еще активно используются в маникюре. Вы можете даже скучный однотон превратить в произведение искусства. Главное соблюдать умеренность и выбирать что-то одно.

16 Французский маникюр (френч) — это неиссякаемая классика, актуальная во все времена. Элегантный французский стиль практически не выходит из моды, обретая все большую популярность среди модниц.

17 Как правило, маникюр френч идеально подходит как для повседневного образа, так и для торжественных событий. Вот почему в качестве свадебного маникюра выбирают чаще всего французский.

18 Мы подготовили для вас самые интересные идеи французского маникюра 2019 года, которые подойдут для любой формы ногтей и разных поводов. Вы убедитесь, что даже самые короткие ногти могут выглядеть изящно.

19 если вы являетесь поклонницей утонченной женственности, то вы наверняка предпочитаете французский маникюр любому другому.