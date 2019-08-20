Прически 2019: вдохновляющие идеи легких причесок

Естественность – вот один из главных критериев этого теплого сезона. Актуальны выбившиеся пряди, легкие локоны, стильная небрежность, объем у лица.
Средняя длина универсальна и с ней практически не возникает никаких проблем. Можно создавать массу красивых летних причесок.
Если рассматривать высокую подиумную моду, то можно увидеть, что вернулись низкие хвосты, завязанные широкими тканевыми резинками. Некое эхо 90-х годов. Если такие резинки вам не понятны, и вы не готовы включать их в свои летние образы, то вы можете вполне обойтись тонкими, аккуратными бантиками.
В таком варианте низкие хвостики выглядят очень симпатично. Кроме этого, вы всегда можете усовершенствовать такую прическу на средние волосы. Для этого понадобиться взять плойку и уже на присутствующий хвостик накрутить несколько отдельно взятых прядей. Создавая низкий хвостик, нельзя забывать о том, как при этом выглядит обрамление лица. Желательно, чтобы был прямой пробор и несколько вытянутых прядей, которые здорово идут для круглого лица. Эти же пряди можно накрутить на плойку, создавая легкую волну или же забрать их полностью в хвостик, оставив несколько волосинок.
Этот вариант летней прически, который никогда не выйдет из моды. Одни стилисты предлагают очень сложные плетения, другие же наоборот – чем проще, тем лучше. Косы могут сочетаться с распущенными волосами. Отличный вариант для будней – две косички.
Ухоженные длинные волосы сами по себе выглядят роскошно. Прически для длинных волос очень разнообразны.
Не теряет своей актуальности частично высокая гулька. Это отличный вариант разнообразить свои укладки. Отлично будут смотреться такие гульки с распущенными, слегка завитыми волосами. Гульку можно сооружать как близко ко лбу, так и оттянуть ее к макушке.
Легкие прически для лета могут состоять только из прямого пробора и легких небрежных волн. Сделать их совершенно не сложно. Также стилисты предлагают убирать распущенные волосы за уши. Прямой пробор подчеркнет изящный овал лица, его симметричность, добавит элегантности и строгости.
Рассматривая летние укладки, можно увидеть, что мнения стилистов разделились, если некоторые предлагают классический пробор, то другие обеими руками за пробор на бок. Такой пробор уводит внимание от асимметричности лица и делает образ еще более загадочным и нежным. Поэтому данный вариант летней прически 2019 отлично подойдет девушкам, которым хочется каких-то перемен.
Модные летние укладки – это не только распущенные волосы. В моде остаются и собранные прически. В этом случае на помощь придут, как жгуты, так и пучки. В тренде классические варианты, включающие в себя тугие жгутики, так и более небрежные.
Африканские косички в виде дракончика – еще один из модных вариаций. Они отлично подойдут обладательницам густой шевелюры.
Чтобы быть в тренде, можно использовать плетения различной сложности. Только это не должны быть очень аккуратные косы. Они могут быть слегка растрепанными. На острие моды находятся толстые ленты и платки. Их можно смело вплетать в привычные косички, получая яркие и актуальные образы.
Интересно смотрятся прически с перекрученными прядями.
Обладательницы коротких стрижек также смогут найти для себя интересные варианты причесок на каждый день. Если у вас короткое каре, то следующие летние женские прически будут интересны вам:
Завить легкие локоны. Для этого можно использовать толстую конусную плойку. Получится интересный эффект, как будто бы вы только встали с кровати. Но это выглядит очень эффектно, свежо и легко.
Часть волос перекинуть на другую сторону и начать плести косу–ободок. В конце вытянуть эту косичку, чтоб она получилась объемной. Со стороны висков вытянуть тонкие пряди.
Разделить волосы на прямой пробор и заплести две косички. Закрепить их на затылке.
Эффектно и стильно смотрится плетение с использованием маленьких силиконовых резинок. С их помощью получаются самые разные модные летние прически.
Летние прически на короткие волосы также, как и на средние или длинные могут включать в себя различные жгутики, култышки.
Летние прически модные в 2019 году очень разнообразны и при этом сделать их совершенно не сложно.