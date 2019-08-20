Прически 2019: вдохновляющие идеи легких причесок

1 Естественность – вот один из главных критериев этого теплого сезона. Актуальны выбившиеся пряди, легкие локоны, стильная небрежность, объем у лица.

2 Средняя длина универсальна и с ней практически не возникает никаких проблем. Можно создавать массу красивых летних причесок.

3 Если рассматривать высокую подиумную моду, то можно увидеть, что вернулись низкие хвосты, завязанные широкими тканевыми резинками. Некое эхо 90-х годов. Если такие резинки вам не понятны, и вы не готовы включать их в свои летние образы, то вы можете вполне обойтись тонкими, аккуратными бантиками.

4 В таком варианте низкие хвостики выглядят очень симпатично. Кроме этого, вы всегда можете усовершенствовать такую прическу на средние волосы. Для этого понадобиться взять плойку и уже на присутствующий хвостик накрутить несколько отдельно взятых прядей. Создавая низкий хвостик, нельзя забывать о том, как при этом выглядит обрамление лица. Желательно, чтобы был прямой пробор и несколько вытянутых прядей, которые здорово идут для круглого лица. Эти же пряди можно накрутить на плойку, создавая легкую волну или же забрать их полностью в хвостик, оставив несколько волосинок.

5 Этот вариант летней прически, который никогда не выйдет из моды. Одни стилисты предлагают очень сложные плетения, другие же наоборот – чем проще, тем лучше. Косы могут сочетаться с распущенными волосами. Отличный вариант для будней – две косички.

6 Ухоженные длинные волосы сами по себе выглядят роскошно. Прически для длинных волос очень разнообразны.

7 Не теряет своей актуальности частично высокая гулька. Это отличный вариант разнообразить свои укладки. Отлично будут смотреться такие гульки с распущенными, слегка завитыми волосами. Гульку можно сооружать как близко ко лбу, так и оттянуть ее к макушке.

8 Легкие прически для лета могут состоять только из прямого пробора и легких небрежных волн. Сделать их совершенно не сложно. Также стилисты предлагают убирать распущенные волосы за уши. Прямой пробор подчеркнет изящный овал лица, его симметричность, добавит элегантности и строгости.

9 Рассматривая летние укладки, можно увидеть, что мнения стилистов разделились, если некоторые предлагают классический пробор, то другие обеими руками за пробор на бок. Такой пробор уводит внимание от асимметричности лица и делает образ еще более загадочным и нежным. Поэтому данный вариант летней прически 2019 отлично подойдет девушкам, которым хочется каких-то перемен.

10 Модные летние укладки – это не только распущенные волосы. В моде остаются и собранные прически. В этом случае на помощь придут, как жгуты, так и пучки. В тренде классические варианты, включающие в себя тугие жгутики, так и более небрежные.

11 Африканские косички в виде дракончика – еще один из модных вариаций. Они отлично подойдут обладательницам густой шевелюры.

12 Чтобы быть в тренде, можно использовать плетения различной сложности. Только это не должны быть очень аккуратные косы. Они могут быть слегка растрепанными. На острие моды находятся толстые ленты и платки. Их можно смело вплетать в привычные косички, получая яркие и актуальные образы.

13 Интересно смотрятся прически с перекрученными прядями.

14 Обладательницы коротких стрижек также смогут найти для себя интересные варианты причесок на каждый день. Если у вас короткое каре, то следующие летние женские прически будут интересны вам:

15 Завить легкие локоны. Для этого можно использовать толстую конусную плойку. Получится интересный эффект, как будто бы вы только встали с кровати. Но это выглядит очень эффектно, свежо и легко.

16 Часть волос перекинуть на другую сторону и начать плести косу–ободок. В конце вытянуть эту косичку, чтоб она получилась объемной. Со стороны висков вытянуть тонкие пряди.

17 Разделить волосы на прямой пробор и заплести две косички. Закрепить их на затылке.

18 Эффектно и стильно смотрится плетение с использованием маленьких силиконовых резинок. С их помощью получаются самые разные модные летние прически.