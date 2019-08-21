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Маникюр 2019: изумительный серый нейл-арт

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Маникюр 2019: изумительный серый нейл-арт
12:23 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Серый маникюр всегда смотрится невероятно элегантно и спокойно.

  • 1

    Переходный цвет между белым и черным. У многих серый цвет ассоциируется с грустью и скукой. Кто-то считает его непримечательным. Но это самый настоящий и незаменимый базовый цвет.

  • 2

    Даже серый маникюр в нейл-арте может быть стильным и привносить оригинальность в образ.

  • 3

    Создатели серого лака ежедневно создают все новые и новые тона.

  • 4

    Несмотря на то, что цвет неприметный, он может похвастаться своей широкой палитрой: стальной; оловянный; речной перламутр; угольный; мокрый асфальт; грифельный; серая пастель.

  • 5

    Это именно тот цвет, который выступает в роли подложки, и его нужно разбавлять другими красками.

  • 6

    Гармонично впишется в абсолютно любое покрытие ногтей от светлого до темного. Но самой лучшей парой для него станут: красный; розовый; голубой (бирюзовый); синий; фиолетовый; коричневый; серебряный.

  • 7

    Он уместно будет смотреться в повседневной жизни, за ужином в дорогом ресторане и со стопроцентной точностью пройдет строгий дресс-код в офисе.

  • 8

    К нему можно добавить несколько стразинок оригинальную роспись ногтей или серебряные ленты.

  • 9

    Даже классический френч с таким тоном будет выглядеть идеально.

  • 10

    Темно-серый – укротитель насыщенных и ярких тонов. Он способен подчеркнуть сдержанность и выразить всю индивидуальность своей обладательницы.

  • 11

    Идеальный тандем: стальная подложка с контрастным цветом.

  • 12

    Базовый оттенок позволяет выполнять маникюр в сером цвете, бесконечно экспериментируя.

  • 13

    Даже выполненный в монохромной палитре, дизайн не утрачивает своей оригинальности.

  • 14

    Компоновать стальной, угольный и цвет мокрого асфальта можно на одном ногте.

  • 15

    Для оригинальности можно каждый пальчик покрасить в эти оттенки от светлого к темному.

  • 16

    Блестящие стразы на грифельной подложке раскроются совсем с другой стороны, напоминая о стальном металле.

  • 17

    Такой образ понравится рокерским дивам или девушкам, которые обожают стиль гранж.

  • 18

    А вязаный маникюр серого цвета наоборот укутает своей теплотой и нежностью.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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