Маникюр 2019: изумительный серый нейл-арт

Переходный цвет между белым и черным. У многих серый цвет ассоциируется с грустью и скукой. Кто-то считает его непримечательным. Но это самый настоящий и незаменимый базовый цвет.
Даже серый маникюр в нейл-арте может быть стильным и привносить оригинальность в образ.
Создатели серого лака ежедневно создают все новые и новые тона.
Несмотря на то, что цвет неприметный, он может похвастаться своей широкой палитрой: стальной; оловянный; речной перламутр; угольный; мокрый асфальт; грифельный; серая пастель.
Это именно тот цвет, который выступает в роли подложки, и его нужно разбавлять другими красками.
Гармонично впишется в абсолютно любое покрытие ногтей от светлого до темного. Но самой лучшей парой для него станут: красный; розовый; голубой (бирюзовый); синий; фиолетовый; коричневый; серебряный.
Он уместно будет смотреться в повседневной жизни, за ужином в дорогом ресторане и со стопроцентной точностью пройдет строгий дресс-код в офисе.
К нему можно добавить несколько стразинок оригинальную роспись ногтей или серебряные ленты.
Даже классический френч с таким тоном будет выглядеть идеально.
Темно-серый – укротитель насыщенных и ярких тонов. Он способен подчеркнуть сдержанность и выразить всю индивидуальность своей обладательницы.
Идеальный тандем: стальная подложка с контрастным цветом.
Базовый оттенок позволяет выполнять маникюр в сером цвете, бесконечно экспериментируя.
Даже выполненный в монохромной палитре, дизайн не утрачивает своей оригинальности.
Компоновать стальной, угольный и цвет мокрого асфальта можно на одном ногте.
Для оригинальности можно каждый пальчик покрасить в эти оттенки от светлого к темному.
Блестящие стразы на грифельной подложке раскроются совсем с другой стороны, напоминая о стальном металле.
Такой образ понравится рокерским дивам или девушкам, которые обожают стиль гранж.
А вязаный маникюр серого цвета наоборот укутает своей теплотой и нежностью.