Маникюр 2019: изумительный серый нейл-арт

1 Переходный цвет между белым и черным. У многих серый цвет ассоциируется с грустью и скукой. Кто-то считает его непримечательным. Но это самый настоящий и незаменимый базовый цвет.

2 Даже серый маникюр в нейл-арте может быть стильным и привносить оригинальность в образ.

3 Создатели серого лака ежедневно создают все новые и новые тона.

4 Несмотря на то, что цвет неприметный, он может похвастаться своей широкой палитрой: стальной; оловянный; речной перламутр; угольный; мокрый асфальт; грифельный; серая пастель.

5 Это именно тот цвет, который выступает в роли подложки, и его нужно разбавлять другими красками.

6 Гармонично впишется в абсолютно любое покрытие ногтей от светлого до темного. Но самой лучшей парой для него станут: красный; розовый; голубой (бирюзовый); синий; фиолетовый; коричневый; серебряный.

7 Он уместно будет смотреться в повседневной жизни, за ужином в дорогом ресторане и со стопроцентной точностью пройдет строгий дресс-код в офисе.

8 К нему можно добавить несколько стразинок оригинальную роспись ногтей или серебряные ленты.

9 Даже классический френч с таким тоном будет выглядеть идеально.

10 Темно-серый – укротитель насыщенных и ярких тонов. Он способен подчеркнуть сдержанность и выразить всю индивидуальность своей обладательницы.

11 Идеальный тандем: стальная подложка с контрастным цветом.

12 Базовый оттенок позволяет выполнять маникюр в сером цвете, бесконечно экспериментируя.

13 Даже выполненный в монохромной палитре, дизайн не утрачивает своей оригинальности.

14 Компоновать стальной, угольный и цвет мокрого асфальта можно на одном ногте.

15 Для оригинальности можно каждый пальчик покрасить в эти оттенки от светлого к темному.

16 Блестящие стразы на грифельной подложке раскроются совсем с другой стороны, напоминая о стальном металле.

17 Такой образ понравится рокерским дивам или девушкам, которые обожают стиль гранж.