Маникюр 2019: невероятный дизайн нарощенных ногтей

1 Маникюр на короткие нарощенные ногти На созданной искусственной материалами основе применимы все существующие достижения нейл-арта для короткой длины.

2 Маникюр на длинные нарощенные ногти Модные тенденции сезона не изменили принципу создавать на длинных ногтях женственные, нежные и естественные образы.

3 Маникюр на нарощенные ногти гель-лаком и шеллаком На сегодняшний день нарощенные ногти гель-лаком и шеллаком - лучший тандем.