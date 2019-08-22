Маникюр 2019: невероятный дизайн нарощенных ногтей

Маникюр на короткие нарощенные ногти
На созданной искусственной материалами основе применимы все существующие достижения нейл-арта для короткой длины.
Маникюр на длинные нарощенные ногти
Модные тенденции сезона не изменили принципу создавать на длинных ногтях женственные, нежные и естественные образы.
Маникюр на нарощенные ногти гель-лаком и шеллаком
На сегодняшний день нарощенные ногти гель-лаком и шеллаком - лучший тандем.
Нарощенные ногти с дизайном: рисунки, стразы, блестки
Представленные уникальные и стильные работы с блестками, со стразами, с рисунком в художественном плане вполне заслуживают называться произведением искусством.