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Маникюр 2019: невероятный дизайн нарощенных ногтей

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Маникюр 2019: невероятный дизайн нарощенных ногтей
13:38 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Актуальные тенденции в украшении нарощенных ногтей и их новейшие фото-новинки.

  • 1

    Маникюр на короткие нарощенные ногти

    На созданной искусственной материалами основе применимы все существующие достижения нейл-арта для короткой длины.

  • 2

    Маникюр на длинные нарощенные ногти 

    Модные тенденции сезона не изменили принципу создавать на длинных ногтях женственные, нежные и естественные образы.

  • 3

    Маникюр на нарощенные ногти гель-лаком и шеллаком

    На сегодняшний день нарощенные ногти гель-лаком и шеллаком - лучший тандем.

  • 4

    Нарощенные ногти с дизайном: рисунки, стразы, блестки

    Представленные уникальные и стильные работы с блестками, со стразами, с рисунком в художественном плане вполне заслуживают называться произведением искусством.

Маникюр 2019: изумительный серый нейл-арт

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Все по теме:

Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, маникюр 2019, мода 2019, Маникюр на лето, Нарощенные ногти.
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