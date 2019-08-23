Педикюр 2019: романтичный голубой нейл-арт

1 Такой оттенок отдает спокойствием и умиротворением.Во многих странах голубой цвет символизирует верность, честность, доброту и вечную жизнь.

2 Популярность этого оттенка не подлежит сомнению, достаточно просто взглянуть на представленные линейки с лаками от известных брендов. В каждой из них найдется несколько флакончиков с разными вариациями голубого цвета.

3 Главные идеи для оформления лежат в основе появляющихся ассоциаций, когда речь идет о голубом цвете. Это может быть морская тематика, выражающаяся в украшении ногтей различными морскими символами (ракушки, морские звезды, медузы, камушки, жемчужины и тому подобное).

4 Флористическая тематика, которая подчеркивается при помощи нанесения на ногтевую пластину цветов, обладающих синим цветом от природы (например, агератум, васильки, клематис, люпин или гортензия).

5 Звезды и космос являются еще одним удачным решением привлечь внимание к своим ногам. Подчеркнуть мистику и загадочность звездного неба можно при помощи градиальной техники, в которой один оттенок плавно переходит в другой. Изобразить скопление звезд можно используя маленькие кристаллики или стразы.

6 На сегодняшний день самым модным направлением является темно-голубое однотонное шеллаковое покрытие. Изюминка этого педикюра заключается в чистом и привлекающим внимание синем оттенке.

7 Решившись выполнить педикюр в данном направлении зимой, желательно отдать предпочтение холодному синему оттенку. В летний период можно побаловать себя ярким и насыщенным голубым электриком.

8 Если же однотонное покрытие кажется вам скучным, то обратите свое внимание на контрастирующие текстуры. В качестве финишного покрытия используйте глянцевые или матовые лаки.

9 Интересного результата можно добиться, воспользовавшись лаком, который обладает эффектом кракелюр. При нанесении лак дает однотонное покрытие, но при высыхании на поверхности ногтевой пластины появляются небольшие художественные трещинки.

10 Голубой и синий оттенки являются прекрасным фоном для нанесения зеркальной или голографической втирки. Зеркальное покрытие на ногтях отдаленно напоминает звездное небо с десятками тысяч маленьких планет. Голографическое же покрытие вызывает ностальгические ощущения по эпохе диско.

11 Оригинально смотрится педикюр в голубых оттенках со стразами. Ногти приобретают благородный и изысканный вид. Такой педикюр уместен как для повседневного образа, так и более торжественного.

12 Но если в душе вы романтик, а ваш гардероб заполнен летящими платьями из шёлка, то идеально подойдут голубые оттенки ногтей с миниатюрным узором или цветами.

13 По большому счету педикюр в голубых тонах выполнить самостоятельно и в домашних условиях довольно несложно. А подчеркнуть свежий педикюр можно, подобрав соответствующие украшения из золота или серебра.

14 Голубой педикюр уместен в любой сезон года, весной это пастельные расцветки, нежные цветочные мотивы, летом – морской дизайн с рисунками пальм, заката, водной глади, ракушек и якорей. Осенний вариант голубого педикюра – уютный твидовый и вязаный дизайн ногтей, зимний – обилие страз, рисунки снежинок, снеговиков.