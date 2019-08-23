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Педикюр 2019: романтичный голубой нейл-арт

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Педикюр 2019: романтичный голубой нейл-арт
15:12 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Все оттенки голубого, по мнению психологов, притягивают удачу и баланс в жизнь человека.

  • 1

    Такой оттенок отдает спокойствием и умиротворением.Во многих странах голубой цвет символизирует верность, честность, доброту и вечную жизнь.

  • 2

    Популярность этого оттенка не подлежит сомнению, достаточно просто взглянуть на представленные линейки с лаками от известных брендов. В каждой из них найдется несколько флакончиков с разными вариациями голубого цвета.

  • 3

    Главные идеи для оформления лежат в основе появляющихся ассоциаций, когда речь идет о голубом цвете. Это может быть морская тематика, выражающаяся в украшении ногтей различными морскими символами (ракушки, морские звезды, медузы, камушки, жемчужины и тому подобное).

  • 4

    Флористическая тематика, которая подчеркивается при помощи нанесения на ногтевую пластину цветов, обладающих синим цветом от природы (например, агератум, васильки, клематис, люпин или гортензия).

  • 5

    Звезды и космос являются еще одним удачным решением привлечь внимание к своим ногам. Подчеркнуть мистику и загадочность звездного неба можно при помощи градиальной техники, в которой один оттенок плавно переходит в другой. Изобразить скопление звезд можно используя маленькие кристаллики или стразы.

  • 6

    На сегодняшний день самым модным направлением является темно-голубое однотонное шеллаковое покрытие. Изюминка этого педикюра заключается в чистом и привлекающим внимание синем оттенке.

  • 7

    Решившись выполнить педикюр в данном направлении зимой, желательно отдать предпочтение холодному синему оттенку. В летний период можно побаловать себя ярким и насыщенным голубым электриком.

  • 8

    Если же однотонное покрытие кажется вам скучным, то обратите свое внимание на контрастирующие текстуры. В качестве финишного покрытия используйте глянцевые или матовые лаки.

  • 9

    Интересного результата можно добиться, воспользовавшись лаком, который обладает эффектом кракелюр. При нанесении лак дает однотонное покрытие, но при высыхании на поверхности ногтевой пластины появляются небольшие художественные трещинки.

  • 10

    Голубой и синий оттенки являются прекрасным фоном для нанесения зеркальной или голографической втирки. Зеркальное покрытие на ногтях отдаленно напоминает звездное небо с десятками тысяч маленьких планет. Голографическое же покрытие вызывает ностальгические ощущения по эпохе диско.

  • 11

    Оригинально смотрится педикюр в голубых оттенках со стразами. Ногти приобретают благородный и изысканный вид. Такой педикюр уместен как для повседневного образа, так и более торжественного.

  • 12

    Но если в душе вы романтик, а ваш гардероб заполнен летящими платьями из шёлка, то идеально подойдут голубые оттенки ногтей с миниатюрным узором или цветами.

  • 13

    По большому счету педикюр в голубых тонах выполнить самостоятельно и в домашних условиях довольно несложно. А подчеркнуть свежий педикюр можно, подобрав соответствующие украшения из золота или серебра.

  • 14

    Голубой педикюр уместен в любой сезон года, весной это пастельные расцветки, нежные цветочные мотивы, летом – морской дизайн с рисунками пальм, заката, водной глади, ракушек и якорей. Осенний вариант голубого педикюра – уютный твидовый и вязаный дизайн ногтей, зимний – обилие страз, рисунки снежинок, снеговиков.

  • 15

    Голубой педикюр привлекателен на ногтях, но так как в моде двуцветные вариации, его вполне можно разбавить другими оттенками.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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Педикюр, Нейл-арт, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Голубой педикюр.
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