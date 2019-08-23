Педикюр 2019: романтичный голубой нейл-арт

Такой оттенок отдает спокойствием и умиротворением.Во многих странах голубой цвет символизирует верность, честность, доброту и вечную жизнь.
Популярность этого оттенка не подлежит сомнению, достаточно просто взглянуть на представленные линейки с лаками от известных брендов. В каждой из них найдется несколько флакончиков с разными вариациями голубого цвета.
Главные идеи для оформления лежат в основе появляющихся ассоциаций, когда речь идет о голубом цвете. Это может быть морская тематика, выражающаяся в украшении ногтей различными морскими символами (ракушки, морские звезды, медузы, камушки, жемчужины и тому подобное).
Флористическая тематика, которая подчеркивается при помощи нанесения на ногтевую пластину цветов, обладающих синим цветом от природы (например, агератум, васильки, клематис, люпин или гортензия).
Звезды и космос являются еще одним удачным решением привлечь внимание к своим ногам. Подчеркнуть мистику и загадочность звездного неба можно при помощи градиальной техники, в которой один оттенок плавно переходит в другой. Изобразить скопление звезд можно используя маленькие кристаллики или стразы.
На сегодняшний день самым модным направлением является темно-голубое однотонное шеллаковое покрытие. Изюминка этого педикюра заключается в чистом и привлекающим внимание синем оттенке.
Решившись выполнить педикюр в данном направлении зимой, желательно отдать предпочтение холодному синему оттенку. В летний период можно побаловать себя ярким и насыщенным голубым электриком.
Если же однотонное покрытие кажется вам скучным, то обратите свое внимание на контрастирующие текстуры. В качестве финишного покрытия используйте глянцевые или матовые лаки.
Интересного результата можно добиться, воспользовавшись лаком, который обладает эффектом кракелюр. При нанесении лак дает однотонное покрытие, но при высыхании на поверхности ногтевой пластины появляются небольшие художественные трещинки.
Голубой и синий оттенки являются прекрасным фоном для нанесения зеркальной или голографической втирки. Зеркальное покрытие на ногтях отдаленно напоминает звездное небо с десятками тысяч маленьких планет. Голографическое же покрытие вызывает ностальгические ощущения по эпохе диско.
Оригинально смотрится педикюр в голубых оттенках со стразами. Ногти приобретают благородный и изысканный вид. Такой педикюр уместен как для повседневного образа, так и более торжественного.
Но если в душе вы романтик, а ваш гардероб заполнен летящими платьями из шёлка, то идеально подойдут голубые оттенки ногтей с миниатюрным узором или цветами.
По большому счету педикюр в голубых тонах выполнить самостоятельно и в домашних условиях довольно несложно. А подчеркнуть свежий педикюр можно, подобрав соответствующие украшения из золота или серебра.
Голубой педикюр уместен в любой сезон года, весной это пастельные расцветки, нежные цветочные мотивы, летом – морской дизайн с рисунками пальм, заката, водной глади, ракушек и якорей. Осенний вариант голубого педикюра – уютный твидовый и вязаный дизайн ногтей, зимний – обилие страз, рисунки снежинок, снеговиков.
Голубой педикюр привлекателен на ногтях, но так как в моде двуцветные вариации, его вполне можно разбавить другими оттенками.