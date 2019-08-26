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Маникюр 2019: красивые идеи дизайна со стразами

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Маникюр 2019: красивые идеи дизайна со стразами
13:34 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Ногти со стразами давно стали классикой, которая украсит любой образ.

  • 1

    Инкрустация наших пальчиков подойдет абсолютно всем: нежной романтической девушке с изюминкой или рокерской бунтарке, которая идет против толпы.

  • 2

    Нет украшения лучше, чем чувство меры. Умеренность – это как раз то, что требует дизайн ногтей со стразами.

  • 3

    Не стоит делать такую красоту на всех пальчиках сразу. Одного или двух на разных руках вполне будет достаточно. И это весь лимит.

  • 4

    Покрытый драгоценными камушками ноготочек по значимости можно приравнять к красивому и яркому кольцу на женских руках. А чем крупнее украшение, тем меньше их должно быть.

  • 5

    Под маникюр со стразами важно правильно подобрать украшения к образу. Если инкрустированы 2 ногтя, то стоит ограничиться только сережками. Если один, то к сережкам можно добавить лаконичную подвеску. Но украшения должны быть однородными и удачно гармонировать с дизайном ногтей.

  • 6

    Маникюр со стразами позволяет экспериментировать с цветами и с размерами камушков. Сочетать в одном дизайне крупные и мелкие камушки. Пустите свою фантазию в полет, а руки в творчество.

  • 7

    Такое покрытие подойдет милым девушкам, которые хотят показать свою легкость и женственность. Бледно-розовый цвет подчеркнет нежную натуру, а стразы станут аккомпанементом блестящих глаз.

  • 8

    Вариантов очень много. Весь шик и блеск можно сделать на одном безымянном пальце, который будет покрыт мелкими блестками в тон подложке с добавлением страз и розовое сердечко, окруженное цепочкой из бульонок.

  • 9

    Или на однотонное покрытие йогуртовых или темных оттенков прикрепить несколько камушков у кутикулы ногтя.

  • 10

    Многообразие форм цветов и размеров страз для маникюра подразумевает огромное количество вариантов дизайна ногтей. Стразы можно использовать с абсолютно любым цветом лака.

  • 11

    Касаемо модных оттенков маникюра со стразами, пользующихся популярностью у женщин можно выделить три основных вида: белый; красный; черный.

  • 12

    Красный цвет идеально подходит для декорирования стразами. Маникюр со стразами в красном цвете выглядит очень ярко и эффектно. Если вы хотите привлечь к себе внимание окружающих, то смело выбирайте именно этот дизайн.

  • 13

    Идеальный вариант для невест — белый маникюр с инкрустацией стразами. Он не только освежит образ, но и зрительно заставит ручки сиять.

  • 14

    Роскошный черный маникюр инкрустированный стразами идеально подходит для вечернего приема или праздничного мероприятия. Черный маникюр создает ауру таинственности и загадочности.

  • 15

    Многообразие форм и размеров страз для маникюра предполагает многообразие вариантов декора. При этом, техники выполнения маникюра могут быть абсолютно любыми.

  • 16

    Даже самый, казалось бы обыкновенный французский дизайн заиграет яркими красками после добавления на ноготки нескольких страз. То же самое касается и остальных видов техник.

  • 17

    Стразы подходят абсолютно к любому маникюру и к любой длине ногтей. Они помогут освежить образ и добавить немного блеска.

  • 18

    В настоящее время особую популярность дизайна маникюра со стразами получили: френч, зеркальная втирка и матовое покрытие.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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