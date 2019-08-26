Маникюр 2019: красивые идеи дизайна со стразами

1 Инкрустация наших пальчиков подойдет абсолютно всем: нежной романтической девушке с изюминкой или рокерской бунтарке, которая идет против толпы.

2 Нет украшения лучше, чем чувство меры. Умеренность – это как раз то, что требует дизайн ногтей со стразами.

3 Не стоит делать такую красоту на всех пальчиках сразу. Одного или двух на разных руках вполне будет достаточно. И это весь лимит.

4 Покрытый драгоценными камушками ноготочек по значимости можно приравнять к красивому и яркому кольцу на женских руках. А чем крупнее украшение, тем меньше их должно быть.

5 Под маникюр со стразами важно правильно подобрать украшения к образу. Если инкрустированы 2 ногтя, то стоит ограничиться только сережками. Если один, то к сережкам можно добавить лаконичную подвеску. Но украшения должны быть однородными и удачно гармонировать с дизайном ногтей.

6 Маникюр со стразами позволяет экспериментировать с цветами и с размерами камушков. Сочетать в одном дизайне крупные и мелкие камушки. Пустите свою фантазию в полет, а руки в творчество.

7 Такое покрытие подойдет милым девушкам, которые хотят показать свою легкость и женственность. Бледно-розовый цвет подчеркнет нежную натуру, а стразы станут аккомпанементом блестящих глаз.

8 Вариантов очень много. Весь шик и блеск можно сделать на одном безымянном пальце, который будет покрыт мелкими блестками в тон подложке с добавлением страз и розовое сердечко, окруженное цепочкой из бульонок.

9 Или на однотонное покрытие йогуртовых или темных оттенков прикрепить несколько камушков у кутикулы ногтя.

10 Многообразие форм цветов и размеров страз для маникюра подразумевает огромное количество вариантов дизайна ногтей. Стразы можно использовать с абсолютно любым цветом лака.

11 Касаемо модных оттенков маникюра со стразами, пользующихся популярностью у женщин можно выделить три основных вида: белый; красный; черный.

12 Красный цвет идеально подходит для декорирования стразами. Маникюр со стразами в красном цвете выглядит очень ярко и эффектно. Если вы хотите привлечь к себе внимание окружающих, то смело выбирайте именно этот дизайн.

13 Идеальный вариант для невест — белый маникюр с инкрустацией стразами. Он не только освежит образ, но и зрительно заставит ручки сиять.

14 Роскошный черный маникюр инкрустированный стразами идеально подходит для вечернего приема или праздничного мероприятия. Черный маникюр создает ауру таинственности и загадочности.

15 Многообразие форм и размеров страз для маникюра предполагает многообразие вариантов декора. При этом, техники выполнения маникюра могут быть абсолютно любыми.

16 Даже самый, казалось бы обыкновенный французский дизайн заиграет яркими красками после добавления на ноготки нескольких страз. То же самое касается и остальных видов техник.

17 Стразы подходят абсолютно к любому маникюру и к любой длине ногтей. Они помогут освежить образ и добавить немного блеска.