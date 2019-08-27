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Маникюр 2019: современные тенденции и необычные идеи в нежно розовых тонах

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Маникюр 2019: современные тенденции и необычные идеи в нежно розовых тонах
13:55 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Красивые, ухоженные ноготки – это не только забота о себе, но и показатель хорошего вкуса девушки.

  • 1

    Современный маникюр может быть не только приглушенным и мягким, но и более ярким, что доказывает включение в палитру модных тонов насыщенного розового цвета.

  • 2

     Кроме того, важно понимать, что украшение резких оттенков должно быть особенным. 

  • 3

    К ярким тонам розового можно отнести различные его сочные краски от фуксии до ядовито-розового. 

  • 4

     Неоновый розовый нельзя назвать тоном нежности. Скорее, это протестный оттенок, заявляющий о себе в резковатой форме.

  • 5

    В целом же розовый маникюр – выбор чувственных и страстных натур, которые склонны к непостоянству. 

    Магнитные, или так называемый кошачий глаз, сегодня более интересны и объемны, с их помощью можно создать стильный и эффектный маникюр.

  • 6

    Светящиеся разновидности при естественном свете кажутся обычными, но в темноте напоминают неоновые аналоги

  • 7

     При этом даже самым ярким и сочным тонам можно придать более мягкое восприятие, чтобы они не перевешивали лук, но дополняли его, придавая выразительность.

  • 8

    Отлично будет смотреться на ногтях рук матовый, глянцевый, зеркальный тип покрытия, а также кошачий глаз и хамелеон. 

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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