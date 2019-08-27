Маникюр 2019: современные тенденции и необычные идеи в нежно розовых тонах

1 Современный маникюр может быть не только приглушенным и мягким, но и более ярким, что доказывает включение в палитру модных тонов насыщенного розового цвета.

2 Кроме того, важно понимать, что украшение резких оттенков должно быть особенным.

3 К ярким тонам розового можно отнести различные его сочные краски от фуксии до ядовито-розового.

4 Неоновый розовый нельзя назвать тоном нежности. Скорее, это протестный оттенок, заявляющий о себе в резковатой форме.

5 В целом же розовый маникюр – выбор чувственных и страстных натур, которые склонны к непостоянству. Магнитные, или так называемый кошачий глаз, сегодня более интересны и объемны, с их помощью можно создать стильный и эффектный маникюр.

6 Светящиеся разновидности при естественном свете кажутся обычными, но в темноте напоминают неоновые аналоги

7 При этом даже самым ярким и сочным тонам можно придать более мягкое восприятие, чтобы они не перевешивали лук, но дополняли его, придавая выразительность.