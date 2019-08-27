Маникюр 2019: современные тенденции и необычные идеи в нежно розовых тонах

Современный маникюр может быть не только приглушенным и мягким, но и более ярким, что доказывает включение в палитру модных тонов насыщенного розового цвета.
Кроме того, важно понимать, что украшение резких оттенков должно быть особенным.
К ярким тонам розового можно отнести различные его сочные краски от фуксии до ядовито-розового.
Неоновый розовый нельзя назвать тоном нежности. Скорее, это протестный оттенок, заявляющий о себе в резковатой форме.
В целом же розовый маникюр – выбор чувственных и страстных натур, которые склонны к непостоянству.
Магнитные, или так называемый кошачий глаз, сегодня более интересны и объемны, с их помощью можно создать стильный и эффектный маникюр.
Светящиеся разновидности при естественном свете кажутся обычными, но в темноте напоминают неоновые аналоги
При этом даже самым ярким и сочным тонам можно придать более мягкое восприятие, чтобы они не перевешивали лук, но дополняли его, придавая выразительность.
Отлично будет смотреться на ногтях рук матовый, глянцевый, зеркальный тип покрытия, а также кошачий глаз и хамелеон.