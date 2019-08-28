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Мода 2019: серия необычных и даже вызывающих тенденций сезона осень-зима 2019/2020

Смотрите фото (15)
Мода 2019: серия необычных и даже вызывающих тенденций сезона осень-зима 2019/2020
06:15 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:14 необычных тенденций сезона осень-зима 2019/2020 от знаменитых домов моды.

  • 1

    Красный цвет

    Осенний гардероб будет пестрить красным цветом. Валентино Гаравани ввел в моду этот страстный цвет еще в 50-тые годы прошлого века. Так что сезон осень-зима 2019/2020 не пройдет без яркого красного цвета, который нужно будет носить с ног до головы, как в дневных, так и в вечерних образах.

  • 2

    Блестки и стразы

    Блестки и стразы всегда уместны в праздничном образе. Однако этой осенью вам придется носить их днем, утром и вечером! Обратите внимание на стразы, пайетки и блестки в новых коллекциях Burberry и Christopher Kane, а также на яркие аксессуары брендов Loewe, Miu Miu и Paco Rabanne.

  • 3

    Цветочные детали

    Цветочная геометрия в тренде! Бренды Altuzarra и Giambatista Valli представили платья и пальто с роскошными цветочными принтами. Главное – естественность принта и массивные цветы. Именно поэтому модели дома моды Dolce & Gabbana вышли на подиум в венках из живых цветов.

  • 4

    Легкость и воздушность

    Перья роскошно смотрятся на рукавах, горловинах или на подолах пальто и платьев. Только посмотрите на эти неожиданные сочетания: перья на босоножках на каблуке (Koché) и шерстяное осеннее пальто, наполовину декорированное перьями (Burberry).

  • 5

    Бунтарство

    Наряду с нежными цветочными принтами воцарят цепи, кожа и шипы. 90-тые годы продолжают вдохновлять дизайнеров. Однако и в таких образах должны присутствовать парадоксальности: колье из жемчуга, классические юбки, нежные серьги.

  • 6

    Оригинальные формы

    Воланы возвращаются в моду. Неожиданные объемные формы и яркие тона стали отличительными чертами коллекций сезона осень-зима 2019/2020. Эти пальто больше похожи на супергеройские плащи, так как полностью повторяют их форму. Конечно, не без оригинальных деталей кроя! Посмотрите на показ дома моды Marc Jacobs и убедитесь сами.

  • 7

    Дутые сумки

    Осень-зима 2019/2020 предлагает не только оригинальные, но и практичные вещи. Хотя, эти сумки смело можно было бы назвать "космическими" из-за их формы и материала. Обязательно приобретите такую стильную сумку и будьте уверены, что ваши вещи будут в полной безопасности.

  • 8

    Жемчуг

    Жемчуг, синоним слез в викторианскую эпоху (единственное украшение, которое позволялось носить вдовам), возвращается в моду! Его нужно носить не только, как украшение, но и как декор джинсов, пиджаков, пальто… Как мы уже отметили, даже в брутальных образах найдется место нежным жемчужинам.

  • 9

    Горные ботинки

    Комфорт – это незыблемое условие осенней обуви. В новом сезоне ботинки нужно носить в дневных и вечерних образах. С чем сочетать? Вы удивитесь, но с яркими, блестящими платьями, юбками с принтами или кружевом. Вдохновитесь показами от Bottega Veneta, Alexander McQueen и Prada.

  • 10

    Уличные джунгли

    Бренды Michael Kors и Andrew GN покрасили трендовый леопардовый принт в серый и черный цвета. В одежде от Celine и Anna Sui этот принт немного преобразился: пятна леопарда стали значительно больше, чем на традиционных принтах. А дома моды Louis Vuitton, Balenciaga и Dolce & Gabbana решили нанести на него блестки, чтобы создать идеальный праздничный образ.

  • 11

    Роскошные серьги

    Популярность больших сережек не угаснет. В новом сезоне будет важен не сам размер сережек, а то, насколько они закрывают поверхность уха. Gucci и Lanvin уже представили сюрреалистичные серьги, которые визуально превращают уши в металл. Выглядит очень стильно и смело. Кроме того, это идеальное дополнение к брутальным образам, которые, как вы помните, станут трендами нового сезона.

  • 12

    Маленькие сумочки

    Эти маленькие сумочки, которые уже стали предметом забавных мемов в сети, захватили подиумы знаменитых брендов. Они были замечены на показах Paco Rabanne, Givenchy, Jil Sander... Как носить их в реальной жизни? Просто прикрепите такую маленькую сумочку на ручку вашей большой сумки. Положите туда мелкие вещи, которые бывает очень тяжело найти в большой сумке.

  • 13

    Перчатки по локоть

    Носить браслеты поверх длинных перчаток считалось дурным тоном до 70-х годов прошлого века, когда дизайнер Кристобаль Баленсиага предложил носить такие перчатки совсем по-другому. Современная мода также диктует свои правила, а особенно – мода сезона осень-зима 2019/2020. Бренд Alberta Ferretti предложил носить длинные перчатки поверх блузы с длинными рукавами, дом моды Rochas предпочел сочетание перчаток и кофты с рукавами три четверти, а бренд Off-White показал образ с брутальным комбинезоном и длинными черными перчатками. Выбор за вами!

  • 14

    Широкие пояса

    Женский костюм (один из лидеров сезона) обновляется при помощи широкого пояса. Пиджаки смотрятся особо стильно с широкими поясами и большими пряжками. Брутальный пояс с металлическими отверстиями для закрепления украсит вечерний образ и выгодно подчеркнет силуэт. Смотрите на образы из коллекций Gucci, Marni или Gabriela Hearst и вдохновляйтесь!

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Мода, Стиль, Тренд, Тенденции, мода 2019, Сезон осень-зима 2019/2020.
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