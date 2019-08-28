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Среда, 28.08.2019
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Маникюр 2019: осенние тенденции омбре, градиентный дизайн

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Маникюр 2019: осенние тенденции омбре, градиентный дизайн
09:50 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В ряду самых модных видов маникюра такой дизайн отличается своей неординарностью, пластичностью и чарующими цветовыми решениями.

  • 1

    Маникюр омбре, градиент на короткие ногти

  • 2

    На фото представлены образы удачно сочетающие длину и особенности техники градиента.

  • 3

    Выглядит эффектно и визуально не укорачивают ногти, не округляют их.

  • 4

    Градиент омбре на длинные ногти

  • 5

    На длинных ногтях удаются самые амбициозные новинки сезона.

  • 6

    Гляда на разнообразие, оригинальность и обширность предложений омбре в 2019 году создается, что эта идея неисчерпаема.

  • 7

    Маникюр омбре, градиент на ногтях гель-лаком и шеллаком

  • 8

    Практический опыт специалистов ногтевого сервиса показывают, что на сегодняшний день гель-лак и шеллак заслуживают самых лучших похвал благодаря эстетическим и качественным характеристикам.

  • 9

    Маникюр омбре, градиент на ногтях с рисунком, стразами

  • 10

    Фото-примеры того, настолько хорошо градиент поддается декорированию.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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Все по теме:

Дизайн, Декор, Омбре, Градиент, маникюр 2019, мода 2019, Градиентный дизайн.
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