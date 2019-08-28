Маникюр 2019: осенние тенденции омбре, градиентный дизайн

Маникюр омбре, градиент на короткие ногти
На фото представлены образы удачно сочетающие длину и особенности техники градиента.
Выглядит эффектно и визуально не укорачивают ногти, не округляют их.
Градиент омбре на длинные ногти
На длинных ногтях удаются самые амбициозные новинки сезона.
Гляда на разнообразие, оригинальность и обширность предложений омбре в 2019 году создается, что эта идея неисчерпаема.
Маникюр омбре, градиент на ногтях гель-лаком и шеллаком
Практический опыт специалистов ногтевого сервиса показывают, что на сегодняшний день гель-лак и шеллак заслуживают самых лучших похвал благодаря эстетическим и качественным характеристикам.
Маникюр омбре, градиент на ногтях с рисунком, стразами
Фото-примеры того, настолько хорошо градиент поддается декорированию.