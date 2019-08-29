Древняя мода, как она есть: что носили наши предки 1000 лет назад

1 Носки Этот предмет одежды описан еще Гесиодом. По словам поэта, в VIII веке до нашей эры древние греки носили на ногах нечто похожее на современные носки, назывались они "piloi" и были сделаны из спутанных волос животных. Одни из самых старых носков, найденных археологами, относятся к гораздо более позднему периоду – IV-V веку нашей эры. Эта пара, удивительно хорошо сохранившаяся, была раскопана в могильнике древнегреческой колонии, расположенной в центральном Египте. Носки предназначались для ношения с сандалиями, поэтому имеют разделенный на две части носок. Кстати, к 1000 году н. э. носки в Европе стали символом богатства и носили их только дворяне, простые люди обходились портянками. Вязаные носки 300—499 годов, найденные в Египте в конце XIX века

2 Штаны Самый древний образец этой одежды, обнаруженный археологами, датируется примерно X веком до н.э. То есть самым старинным брюкам на свете уже три тысячи лет. Эта находка была сделана при раскопках захоронения Янхай в Китае. Ученые считают, что в древности брюки стали распространяться как удобная одежда для верховой езды и воспринимались греками и римлянами как одежда варваров. Древняя пара брюк возрастом 3300 лет была найдена в гробницах Янхай в Западном Китае в 2014 году

3 Платье Старейшее платье, известное сегодня, имеет возраст более 5 тысяч лет. Этот образец, называемый "платье Тархан" был найден в 1900-х годах в египетской гробнице. Достоверно определить его возраст удалось только в 2016 году с помощью современного анализа. Найти хорошо сохранившийся образец древнейшей одежды – огромная удача для археологов, поэтому данное платье является уникальным источником данных для исследователей. Ученые предположили, что оно предназначалось для молодой стройной девушки из богатой семьи, так как модель украшена многочисленными складочками, на рукавах была сделана сложная плиссировка, в общем и современная модница, вероятно, была бы довольна. О длине платья говорить сложно, та как юбка, к сожалению, не сохранилась. "Платье Тархан" пролежало в гробнице 5 тысяч лет

4 Бюстгальтер История этого предмета женского туалета также насчитывает несколько тысяч лет, известно, что нагрудные повязки носили еще женщины в древних царствах - Египте, Греции и Риме. Ученые считали, что в средние века в Европе этот удобный аксессуар был забыт, его заменили тяжелые и жесткие корсеты. Тем большим было удивление специалистов, когда в 2012 году в австрийском замке Ленгберг, расположенном в земле Тироль, археологи обнаружили самый древний сохранившийся бюстгальтер. Это изделие датируется примерно серединой XV века, и его крой удивительно похож на современный. Самый древний сохранившийся бюстгальтер имеет возраст около 500 лет

5 Обувь Обычно "добычей" археологов становятся предметы быта, изготовленные из камня, керамики или металла. Любые другие природные материалы – дерево, трава и ткань в обычных условиях не хранятся больше нескольких сотен лет, поэтому находки древнейших образцов волокон всегда являются очень ценными. Пещера Форт-Рок на территории штата Орегона в США преподнесла ученым настоящий подарок. Под слоем вулканического пепла археологи нашли "законсервировавшиеся" и сохранившиеся благодаря уникальному стечению обстоятельств многочисленные образцы сандалий, сплетенных из коры полыни. После проведения радиоугольного анализа исследователи испытали настоящий шок – находке было не меньше 10 тысяч лет! Сандалии, сплетенные из полыни, возрастом в 10 тысяч лет – самый старинный образец обуви, найденный археологами

6 Так что эти плетеные "тапочки", очень напоминающие лапти, на сегодняшний день являются самыми старыми образцами обуви. Удивительно, что изготовлены они из такого непрочного материала, но при этом пережили тысячелетия. Образцы самой старой кожаной обуви, найденные в пещере Арени-1 на юго-востоке Армении, почти в два раза "моложе", им приписывают возраст 5,5 тысяч лет. Туфли из Армении возрастом в 5,5 тысяч лет – самая древняя кожаная обувь