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Прически 2019: свежие идеи женских укладок на осень

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Прически 2019: свежие идеи женских укладок на осень
12:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ведущие мировые стилисты разработали небольшой список из модных причесок и укладок осени 2019.

  • 1

    Модные прически и укладки осени 2019: Естественные локоны

    Одним из ведущих трендов осени 2019 станет укладка по типу естественных локонов. Она подойдет обладательницам длинных и средних волос. Для создания такой укладки достаточно распустить волосы и слегка подкрутить пряди с помощью щипцов. Получим нежный и очень романтичных образ.

  • 2

    Модные прически и укладки осени 2019: Эффект мокрых волос

    В бархатный сезон осени 2019, когда погода еще достаточно теплая и неподходящая для носки шапок, очень актуальной станет укладка с мокрым эффектом волос. Для ее создания необходимо нанести на волосы специальный увлажняющий мусс, а затем уложить волосы назад без пробора. Образ получится невероятно стильным и привлекательным.

  • 3

    Модные прически и укладки осени 2019: Пучок

    Уже легендарной среди женщин всех возрастов является прическа - пучок. Осенью 2019 года она будет как нельзя актуальна. Причем собрать пучок можно как на макушке головы, так и на затылке. Более того, существуют варианты, когда пучок собирается даже сбоку. Каждый из этих способов по-своему хорош и подойдет практически для любого мероприятия.

  • 4

    Модные прически и укладки осени 2019: Ободок с плетением

    Достаточно интересным вариантом грядущего осеннего сезона является ободок с плетением. Позволить себе такую прическу могут обладательницы длинных волос. Для ее создания необходимо заплести волосы в косу вокруг головы. Если же эта прическа предназначена для более торжественного мероприятия, ее можно дополнить различными аксессуарами.

  • 5

    Модные прически и укладки осени 2019: Низкий хвост

    На пике своей актуальности осень 2019 будет низкий хвост. Конечно, сама по себе такая прическа может быть довольно скучной. Однако стоит ее украсить ярким платком или любым другим аксессуаром, как сразу же получится стильный и чертовски привлекательный образ.

    Осенью 2019 года модные прически и укладки являются достаточно разнообразными. Среди них девушки и женщины смогут найти варианты, подходящие для работы, учебы, праздника или простой прогулки в парке. Примеряя на свои волосы каждый из предложенных образов, дамы однозначно будут выглядеть очень стильно и привлекательно.

Самые стильные прически и стрижки, которые подойдут любому моднику!!!

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