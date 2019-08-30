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Педикюр 2019: нежный пастельный дизайн ногтей

Смотрите фото (22)
Педикюр 2019: нежный пастельный дизайн ногтей
10:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Все светлые оттенки и стилевые направления отлично подойдут для осеннего педикюра.

  • 1

    Осенью оттенки с достаточно веселых сдвигаются в кремово-коричневую гамму. Можно сделать оттеночный педикюр, покрыв ногти градациями одного и того же оттенка.

  • 2

    Для того чтобы осовременить этот вариант оформления ногтей, можно сделать педикюр со стразами или с узором на большом пальце. 

    Он настолько самодостаточен, что не требует дополнительного декора. 

    Ногти могут быть покрашены однотонный голубой колор или украшены дизайнерскими росписями, волнообразными мотивами и ракушками. 

     Востребованы геометрические узоры: кружочки разных размеров, полоска, ажурное кружево.

  • 3

    Чтобы выглядеть модно и стильно, нужно не только правильно подбирать наряд, комбинировать аксессуары, повторять модные прически и стрижки, но и делать маникюр и педикюр. 

  • 4

    Качественный, аккуратный педикюр способен украсить любую девушку, особенно в весеннее-летний период, когда наступает пора открытой обуви и легких платьев. 

  • 5

    Если ты предпочитаешь в весеннее-летний период делать светлый педикюр, настоятельно рекомендуем обратить внимание на розовые, персиковые, нежно-голубые и нюдовые тона. 

  • 6

    Так, например, сочетай в светлом педикюре в 2019 году интересные дизайны: лунный педикюр и френч комбинируй со стразами и блестками. 

  • 7

    Попробуй сочетать не один цвет в педикюре, а несколько: например черный цвет гармонично смотрится с золотистым или серебряным оттенком, бордовый с серым или фиолетовым, зеленый с желтым или синим, фиолетовый с медными оттенками, серый - красный или белый.

  • 8

    Например, создай педикюр в темных оттенках с цветочными мотивами, с геометрическими узорами, разноцветными клетками, анималистическим принтом, в виде арт-изображения и других рисунков.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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