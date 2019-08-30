Педикюр 2019: нежный пастельный дизайн ногтей

Осенью оттенки с достаточно веселых сдвигаются в кремово-коричневую гамму. Можно сделать оттеночный педикюр, покрыв ногти градациями одного и того же оттенка.

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Для того чтобы осовременить этот вариант оформления ногтей, можно сделать педикюр со стразами или с узором на большом пальце.

Он настолько самодостаточен, что не требует дополнительного декора.

Ногти могут быть покрашены однотонный голубой колор или украшены дизайнерскими росписями, волнообразными мотивами и ракушками.

Востребованы геометрические узоры: кружочки разных размеров, полоска, ажурное кружево.