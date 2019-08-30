Маникюр 2019: нежные идеи в светлых тонах

Стильная девушка должна быть безупречной во всем- начиная от укладки заканчивая кончиками ногтей. Требования к исполнению маникюра постоянно совершенствуются, появляются новые идеи.
Чтобы разнообразить маникюр в светлых тонах, его можно дополнить декором, используя стразы.
При его выполнении необходимо учитывать полный образ. Если вы собираетесь на праздничное мероприятие, то вполне уместно использовать крупные стразы.
Дизайн со стразами имеет массу вариаций, все зависит от вашей фантазии и умений.
Выполняя светлый маникюр гель-лаком, попробуйте дополнить его жемчужной втиркой. Получится изысканный вариант, который подойдет даже для свадебного торжества.
Красивый светлый маникюр может быть выполнен в любой цветовой гамме, но при этом он остается эталоном женственности и красоты.
Пользуется большим спросом у романтичных девушек. Отлично сочетается с любыми нарядами. Такие светлые оттенки совершенно не капризны.
Многие знают, что модной тенденцией в этом году являются абстрактные рисунки. Дизайн со светлым лаком серого оттенка станет отличным дополнением к строгому офисному костюму.
Еще один прекрасный вариант разнообразить маникюр в светлых тонах, это использовать нейтральный тон, а кончики покрыть серым зеркальным лаком.
Используя такое сочетания, обычно делают градиент от темного к светлому. Такой маникюр не банален и сможет внести разнообразие в повседневный образ.
Очень часто, такое сочетание можно увидеть в новогоднем оформлении. Когда на белом фоне прорисовываются сложные, ветвистые голубые узоры.
Также к дизайну можно добавить блеска. Ногти с блесками – это праздничная классика, которая популярна уже не первый год.
Светлый маникюр в матовом решении будет отлично смотреться с различным дизайном. Особенно красиво смотрятся капли.
Создав объемный эффект, можно не сомневаться в том, что ваш маникюр гель-лаком в светлых тонах останется незамеченным.
Создав объемный эффект, можно не сомневаться в том, что ваш маникюр гель-лаком в светлых тонах останется незамеченным.
Светлый маникюр оформляется в любых современных техниках. Здесь нет ограничений.
Какие бы яркие и оригинальные наряды ни одевали на себя девушки, стараясь создать образ стальной леди, в душе каждая из нас остается тонкой и нежной натурой, жаждущей заботы, любви и ласки.
В первую очередь нежный и сдержанный характер девушек проявляется через стиль одежды, цветовую гамму нарядов, выбор дизайна ногтей.
Ухоженные руки – первый показатель того, что девушка старается уделять внимание каждой детали своего образа, не забывая о самых незначительных мелочах.
Милый ненавязчивый цвет впишется в самые разнообразные образы: от ярких красных нарядов до летних образов с кокетливыми платьями в цветочек.