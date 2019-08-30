Маникюр 2019: нежные идеи в светлых тонах

1 Стильная девушка должна быть безупречной во всем- начиная от укладки заканчивая кончиками ногтей. Требования к исполнению маникюра постоянно совершенствуются, появляются новые идеи.

2 Чтобы разнообразить маникюр в светлых тонах, его можно дополнить декором, используя стразы.

3 При его выполнении необходимо учитывать полный образ. Если вы собираетесь на праздничное мероприятие, то вполне уместно использовать крупные стразы.

4 Дизайн со стразами имеет массу вариаций, все зависит от вашей фантазии и умений.

5 Выполняя светлый маникюр гель-лаком, попробуйте дополнить его жемчужной втиркой. Получится изысканный вариант, который подойдет даже для свадебного торжества.

6 Красивый светлый маникюр может быть выполнен в любой цветовой гамме, но при этом он остается эталоном женственности и красоты.

7 Пользуется большим спросом у романтичных девушек. Отлично сочетается с любыми нарядами. Такие светлые оттенки совершенно не капризны.

8 Многие знают, что модной тенденцией в этом году являются абстрактные рисунки. Дизайн со светлым лаком серого оттенка станет отличным дополнением к строгому офисному костюму.

9 Еще один прекрасный вариант разнообразить маникюр в светлых тонах, это использовать нейтральный тон, а кончики покрыть серым зеркальным лаком.

10 Используя такое сочетания, обычно делают градиент от темного к светлому. Такой маникюр не банален и сможет внести разнообразие в повседневный образ.

11 Очень часто, такое сочетание можно увидеть в новогоднем оформлении. Когда на белом фоне прорисовываются сложные, ветвистые голубые узоры.

12 Также к дизайну можно добавить блеска. Ногти с блесками – это праздничная классика, которая популярна уже не первый год.

13 Светлый маникюр в матовом решении будет отлично смотреться с различным дизайном. Особенно красиво смотрятся капли.

14 Создав объемный эффект, можно не сомневаться в том, что ваш маникюр гель-лаком в светлых тонах останется незамеченным.

15 Создав объемный эффект, можно не сомневаться в том, что ваш маникюр гель-лаком в светлых тонах останется незамеченным.

16 Светлый маникюр оформляется в любых современных техниках. Здесь нет ограничений.

17 Какие бы яркие и оригинальные наряды ни одевали на себя девушки, стараясь создать образ стальной леди, в душе каждая из нас остается тонкой и нежной натурой, жаждущей заботы, любви и ласки.

18 В первую очередь нежный и сдержанный характер девушек проявляется через стиль одежды, цветовую гамму нарядов, выбор дизайна ногтей.

19 Ухоженные руки – первый показатель того, что девушка старается уделять внимание каждой детали своего образа, не забывая о самых незначительных мелочах.