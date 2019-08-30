Скачать
Пятница, 30.08.2019
"Процесс идет": У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными
"Процесс идет": У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными
В Киеве сел военный самолет, на котором могут находиться политзаключенные
В Киеве сел военный самолет (Видео)
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Осенняя презентация Apple 2019: названа официальная дата
Осенняя презентация Apple 2019: названа официальная дата

Маникюр 2019: нежные идеи в светлых тонах

Смотрите фото (21)
Маникюр 2019: нежные идеи в светлых тонах
10:44 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Красивые, ухоженные ноготки – это не только забота о себе, но и показатель хорошего вкуса девушки.

  • 1

    Стильная девушка должна быть безупречной во всем- начиная от укладки заканчивая кончиками ногтей. Требования к исполнению маникюра постоянно совершенствуются, появляются новые идеи.

  • 2

    Чтобы разнообразить маникюр в светлых тонах, его можно дополнить декором, используя стразы.

  • 3

    При его выполнении необходимо учитывать полный образ. Если вы собираетесь на праздничное мероприятие, то вполне уместно использовать крупные стразы.

  • 4

    Дизайн со стразами имеет массу вариаций, все зависит от вашей фантазии и умений.

  • 5

    Выполняя светлый маникюр гель-лаком, попробуйте дополнить его жемчужной втиркой. Получится изысканный вариант, который подойдет даже для свадебного торжества.

  • 6

    Красивый светлый маникюр может быть выполнен в любой цветовой гамме, но при этом он остается эталоном женственности и красоты.

  • 7

    Пользуется большим спросом у романтичных девушек. Отлично сочетается с любыми нарядами. Такие светлые оттенки совершенно не капризны.

  • 8

    Многие знают, что модной тенденцией в этом году являются абстрактные рисунки. Дизайн со светлым лаком серого оттенка станет отличным дополнением к строгому офисному костюму.

  • 9

    Еще один прекрасный вариант разнообразить маникюр в светлых тонах, это использовать нейтральный тон, а кончики покрыть серым зеркальным лаком.

  • 10

    Используя такое сочетания, обычно делают градиент от темного к светлому. Такой маникюр не банален и сможет внести разнообразие в повседневный образ.

  • 11

    Очень часто, такое сочетание можно увидеть в новогоднем оформлении. Когда на белом фоне прорисовываются сложные, ветвистые голубые узоры.

  • 12

    Также к дизайну можно добавить блеска. Ногти с блесками – это праздничная классика, которая популярна уже не первый год.

  • 13

    Светлый маникюр в матовом решении будет отлично смотреться с различным дизайном. Особенно красиво смотрятся капли.

  • 14

    Создав объемный эффект, можно не сомневаться в том, что ваш маникюр гель-лаком в светлых тонах останется незамеченным.

  • 15

    Создав объемный эффект, можно не сомневаться в том, что ваш маникюр гель-лаком в светлых тонах останется незамеченным.

  • 16

    Светлый маникюр оформляется в любых современных техниках. Здесь нет ограничений.

  • 17

    Какие бы яркие и оригинальные наряды ни одевали на себя девушки, стараясь создать образ стальной леди, в душе каждая из нас остается тонкой и нежной натурой, жаждущей заботы, любви и ласки. 

  • 18

    В первую очередь нежный и сдержанный характер девушек проявляется через стиль одежды, цветовую гамму нарядов, выбор дизайна ногтей.

  • 19

    Ухоженные руки – первый показатель того, что девушка старается уделять внимание каждой детали своего образа, не забывая о самых незначительных мелочах.

  • 20

    Милый ненавязчивый цвет впишется в самые разнообразные образы: от ярких красных нарядов до летних образов с кокетливыми платьями в цветочек.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Летний маникюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, Идеи летнего маникюра, маникюр со стразами, лето 2019, Маникюр лето, Маникюр лето 2019, Летний маникюр 2019, Идеи летнего маникюра 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
03 Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел
04 "Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
05 Дефицит кальция: неприятные признаки, которые указывают на нехватку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский летит в Польшу, но встречи с Трампом не будет
Зеленский летит в Польшу, но встречи с Трампом не будет
Официальный курс валют от НБУ на 30 августа
Официальный курс валют от НБУ на 30 августа
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами
Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь