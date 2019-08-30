Прически 2019: стрижки не требующие укладки

1 Боб Одной из самых популярных стрижек, не требующих укладки и прекрасно подходящих для дам шестидесяти лет является боб во всех его вариациях.Длинный, короткий, с челкой и без нее, боб однозначно станет удачным выбором для женщины в возрасте. Такая стрижка обладает омолаживающим эффектом и потому станет палочкой-выручалочкой, способной скрыть возраст.

2 Более того, боб очень прост в укладке и требует всего пары минут свободного времени, чтобы потом целый день выглядеть непревзойденно.

3 Каре Женщинам шестидесяти лет подходят абсолютно все разновидности стрижки каре.Причем с каждой из них модница будет выглядеть еще более стильной и привлекательной.

4 Каре призвано сделать образ более свежим и моложавым, а это как раз то, что необходимо дамам в возрасте. Приятным бонусом этой стрижки является ее покладистость и послушность.

5 Для опрятного и красивого внешнего вида достаточно нескольких минут свободного времени, которые наверняка найдутся даже у самой занятой женщины.

6 Каскад Главным преимуществом каскада является его многослойность и градуировка прядей.

7 Благодаря этому создается эффект легкости и свежести, что в свою очередь омолаживает образ.

8 Укладка такой стрижки является довольно примитивной. Достаточно нанести на волосы немного мусса для фиксации и придать прядкам нужное направление.

9 Пикси Ошибочно полагать, что пикси – это стрижка молодых женщин. На самом деле пикси отлично подходит даже шестидесятилетним дамам, делая их образ более молодым и ярким.

10 Замечательно такая стрижка будет выглядеть даже на тонких волосах, делая их более объемными и пышными. Приятным бонусом пикси является отсутствие необходимости ее укладывать.

11 Стрижки, не требующие укладки – это настоящая находка для женщин 60 лет.

12 Выбрав один из вариантов, предложенных стилистами, каждая дама однозначно окажется в центре внимания публики и обзаведется парочкой новых поклонников.