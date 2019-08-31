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Маникюр 2019: магия кофейных оттенков на ноготках

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Маникюр 2019: магия кофейных оттенков на ноготках
10:23 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Невероятный кофейный маникюр с одной стороны является нейтральным и подчеркивает строгость и трудолюбие своей обладательницы, а с другой окутывает тайной.

  • 1

    Он всегда привлекает к себе внимание людей к очаровательным пальчикам. Оттенков и идей кофейного цвета огромное количество.

  • 2

    Тон идеально подходит для естественного природного покрытия ногтей. Он производит благоприятное впечатление и не создает никаких дистанций.

  • 3

    Его палитра достаточно многогранна: кофе с молоком; капучино; темный цвет зерен.

  • 4

    А сочетается он со следующими тонами: белый; черный; темно-коричневый маникюр; оранжевый; фуксия; зеленый; синий дизайн ногтей; васильковый; бирюзовый; красный маникюр; розовый дизайн ногтей.

  • 5

    Любая девушка с таким дизайном будет выглядеть сдержанно, но женственно.

  • 6

    Универсальный цвет подойдет к каждому сезону и будет уместен с одеждой любого цвета и стиля.

  • 7

    Если цвет покажется слишком неброским, то покрытие всегда можно украсить чем-нибудь интересненьким.

  • 8

    Пускай это будут: блестки; стразы; лунки; градиент; горошек; зерна; рисунки; узоры; плавная геометрия; газетный маникюр; водный; вязанный.

  • 9

    В качестве топа можно выбрать матовую и глянцевую поверхность. В обоих вариантах женские пальчики смотрятся неотразимо.

  • 10

    Самое простое, что можно выполнить на ногтях – это чередование оттенков кофе от темного к светлому.

  • 11

    Для любительниц черного крепкого кофе подойдет темный кофейный маникюр. Это идеальный вариант для новогодней вечеринки либо какого-то другого вечернего мероприятия.

  • 12

    Дополнить насыщенный темный кофейный маникюр могут различные рисунки в кофейную тематику, блестки или красивые узоры.

  • 13

    Очень популярен в последнее время маникюр в кофейно-бежевых оттенках. Он выглядит потрясающе нежно и очень изысканно. Смотрится ненавязчиво и при этом стильно.

  • 14

    Дизайн кофейного маникюра может быть абсолютно различным. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений, навыков мастера ногтевого сервиса и совместной фантазии.

  • 15

    Геометрический кофейный маникюр смотрится очень тильно и изысканно. Выполняется в основном сочетание кофейных оттенков и всевозможных геометрических узоров.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Осенний маникюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, Кофейный маникюр, Маникюр лето.
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