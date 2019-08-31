Маникюр 2019: магия кофейных оттенков на ноготках

1 Он всегда привлекает к себе внимание людей к очаровательным пальчикам. Оттенков и идей кофейного цвета огромное количество.

2 Тон идеально подходит для естественного природного покрытия ногтей. Он производит благоприятное впечатление и не создает никаких дистанций.

3 Его палитра достаточно многогранна: кофе с молоком; капучино; темный цвет зерен.

4 А сочетается он со следующими тонами: белый; черный; темно-коричневый маникюр; оранжевый; фуксия; зеленый; синий дизайн ногтей; васильковый; бирюзовый; красный маникюр; розовый дизайн ногтей.

5 Любая девушка с таким дизайном будет выглядеть сдержанно, но женственно.

6 Универсальный цвет подойдет к каждому сезону и будет уместен с одеждой любого цвета и стиля.

7 Если цвет покажется слишком неброским, то покрытие всегда можно украсить чем-нибудь интересненьким.

8 Пускай это будут: блестки; стразы; лунки; градиент; горошек; зерна; рисунки; узоры; плавная геометрия; газетный маникюр; водный; вязанный.

9 В качестве топа можно выбрать матовую и глянцевую поверхность. В обоих вариантах женские пальчики смотрятся неотразимо.

10 Самое простое, что можно выполнить на ногтях – это чередование оттенков кофе от темного к светлому.

11 Для любительниц черного крепкого кофе подойдет темный кофейный маникюр. Это идеальный вариант для новогодней вечеринки либо какого-то другого вечернего мероприятия.

12 Дополнить насыщенный темный кофейный маникюр могут различные рисунки в кофейную тематику, блестки или красивые узоры.

13 Очень популярен в последнее время маникюр в кофейно-бежевых оттенках. Он выглядит потрясающе нежно и очень изысканно. Смотрится ненавязчиво и при этом стильно.

14 Дизайн кофейного маникюра может быть абсолютно различным. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений, навыков мастера ногтевого сервиса и совместной фантазии.